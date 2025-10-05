Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छपरा-आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस इस तारीख से हो जाएगी शुरू, यूपी के कई जिलों में रहेगा ठहराव

    By Nishant Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:31 PM (IST)

    रेलवे बोर्ड ने छपरा-आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस को 20 अक्टूबर से नियमित रूप से चलाने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह ट्रेन प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को छपरा से चलेगी। इसके अतिरिक्त रेलवे 29 नवंबर तक आगरा कैंट से लखनऊ होते हुए जोगबनी तक पूजा स्पेशल ट्रेन का भी संचालन करेगा। लुधियाना के ढंढारी कलां स्टेशन पर सात ट्रेनों को अस्थायी रूप से ठहराव भी दिया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    20 से दौड़ेगी छपरा-आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। पिछले दिनों रेलवे ने जिस छपरा-आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्ाटन किया था, वह ट्रेन 20 अक्टूबर से दौड़ेगी। नियमित रूप से इस ट्रेन के संचालन के आदेश रेलवे बोर्ड ने रविवार को जारी कर दिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    15133 छपरा-आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस 20 अक्टूबर से प्रत्येक सोमवार एवं गुरुवार को छपरा से रात 10 बजे चलेगी। यह ट्रेन मंगलवार व शुक्रवार को बादशाहनगर से सुबह 9:48 बजे, ऐशबाग से 10:25 बजे हाेते हुए आनंद विहार टर्मिनल रात 10:10 बजे पहुंचेगी।

    इसी तरह 15134 अमृत भारत एक्सप्रेस 22 अक्टूबर प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को आनंद विहार से रात 12:20 बजे चलकर ऐशबाग से सुबह 9:10 बजे और बादशाहनगर से 9:33 बजे होते हुए छपरा रात 10:50 बजे पहुंचेगी।

    ट्रेन का ठहराव सीवान, थावे, तमकुही रोड, पडरौना, कप्तानगंज, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, बभनान, मनकापुर, गोंडा, बाराबंकी, कानपुर सेंट्रल, इटावा स्टेशनों पर होगा। ट्रेन में स्लीपर की आठ, जनरल की 13 और रसोई यान की एक बोगी होगी।

    पूजा स्पेशल का संचालन 29 नवंबर तक

    रेलवे आगरा कैंट से लखनऊ होकर जोगबनी तक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाएगा। यह ट्रेन 29 नवंबर तक संचालित होगी। 04195 आगरा कैंट-जोगबनी स्पेशल 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को सुबह पांच बजे चलकर लखनऊ होते हुए अगली शाम पौने सात बजे जोगबनी पहुंचेगी।

    वापसी में 04196 जोगवनी- आगरा कैंट पूजा स्पेशल 29 नवंबर तक जोगबनी से प्रत्येक शनिवार को रात नौ बजे चलकर लखनऊ , कानपुर, झांसी के रास्ते होते हुए तीसरे दिन सुबह 7:10 बजे आगरा कैंट पहुंचेगी।

    लुधियाना के ढंढारी कलां में सात ट्रेनों को ठहराव

    रेलवे 22 अक्टूबर से सात ट्रेनों को लुधियाना के ढंढारी कलां स्टेशन पर ठहराव देगा। यह ठहराव अस्थायी रूप से पांच नवंबर तक होगा।

    रेलवे 14679 दिल्ली- अमृतसर एक्सप्रसे, 13005 हावडा- अमृतसर पंजाब मेल, 13307 धनबाद- फिरोजपुर गंगा सतलुज एक्सप्रेस, 14649 जयनगर अमृतसर सरयू यमुना एक्सप्रेस, 14673 जयनगर अमृतसर शहीद एक्सप्रेस, 15707 कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस, 22551 अंत्योदय एक्सप्रेस, 15708 अमृतसर- कटिहार एक्सप्रेस को ढंढारी कलां स्टेशन पर ठहराव देगा।