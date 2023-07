लखनऊ, ऑनलाइन डेस्‍क। ISRO Chandrayaan Mission 3 Launch इसरो ने अपने तीसरे चंद्र मिशन 'चंद्रयान-3' (Chandrayaan-3) को शुक्रवार को लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान-3 को दोपहर 2:35 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रमा की ओर भेजा गया। इस मिशन को लेकर न सिर्फ भारत, बल्कि दुनिया के तमाम देश नजर गड़ाए बैठे थे। 'चंद्रयान-3' के सफल लॉन्‍च पर के बाद मिशन डायरेक्टर ऋतु करिधाल के घर पर खुशी का माहौल द‍िखा। सभी सदस्यों ने एक दूसरे को मिठाई खिला कर बधाई दी।

#WATCH | Lucknow: Chandrayaan-3 mission director Ritu Karidhal's family celebrates, and distributes sweets as ISRO's LVM3 M4 vehicle successfully launched it into orbit.

Chandrayaan-3, in its precise orbit, has begun its journey to the Moon. pic.twitter.com/qcalBIjjN7