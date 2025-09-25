यूपी के सभी स्कूलों में 2 अक्टूबर को दिखाई जाएगी 'चलो जीते हैं' फिल्म, आप भी देख सकते हैं Youtube पर; ये रहा लिंक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म चलो जीते हैं को सभी विद्यालयों में दिखाया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय के प्रेरणा कार्यक्रम के तहत बच्चों को यह फिल्म दिखाई जा रही है। शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने सभी शिक्षा अधिकारियों को 2 अक्टूबर तक छात्रों को फिल्म दिखाने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रेरणा उत्सव में बच्चों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है।

दो अक्टूबर तक बच्चों को दिखाई जाएगी फिल्म ''चलो जीते हैं''