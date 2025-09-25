Language
    यूपी के सभी स्कूलों में 2 अक्टूबर को दिखाई जाएगी 'चलो जीते हैं' फिल्म, आप भी देख सकते हैं Youtube पर; ये रहा लिंक

    By Vivek Rao Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 10:46 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म चलो जीते हैं को सभी विद्यालयों में दिखाया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय के प्रेरणा कार्यक्रम के तहत बच्चों को यह फिल्म दिखाई जा रही है। शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने सभी शिक्षा अधिकारियों को 2 अक्टूबर तक छात्रों को फिल्म दिखाने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रेरणा उत्सव में बच्चों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है।

    दो अक्टूबर तक बच्चों को दिखाई जाएगी फिल्म ''चलो जीते हैं''

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म ‘चलो जीते हैं’ सभी विद्यालयों में दिखाई जा रही है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित प्रेरणा अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम के तहत बच्चों को अनिवार्य रूप से यह फिल्म दिखाई जा रही है।

    महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दो अक्टूबर तक सभी छात्र-छात्राओं को यह फिल्म दिखाई जाए। फिल्म का लिंक: http://www.youtube.com/watch?v=sOPJfd4CGsE जारी किया गया है।

    साथ ही अगले माह में शुरू होने वाले प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार करते हुए अधिकतम बच्चों की प्रतिभागिता कराने के लिए कहा गया है। इसकी जानकारी https://prerana.education.gov.in पर उपलब्ध है।