सटीक निशाने से स्नाइपर ने भेदा दुश्मन का ठिकाना, लखनऊ में किया काैशल का प्रर्दशन

जागरण संवाददाता, लखनऊ : एक तय दूरी से सटिक निशाना लगाकर दुश्मन को टारगेट बनाने वाले सेना के नामी स्नाइपराें ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। मध्य कमान की गोल्डन डिवीजन की ओर से मध्य कमान की अंतर बटालियन स्नाइपर प्रतियोगिता- 2025 में सेना के नामी स्नाइपरों ने हिस्सा लिया।

पांच दिन तक चली प्रतियोगिता में पैदल सेना के निशानेबाजों ने कौशल, दृढ़ता और युद्धक्षेत्र में धैर्य की कड़ी परीक्षा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगियों ने वास्तविक सामरिक वातावरण में अभ्यास किया और छलावरण, दूरी का अनुमान, हवा की दिशा का पूर्वानुमान और पहले ही शाट में सटीक निशाना लगाने की क्षमता को निखारा।