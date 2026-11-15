Census 2027: स्वगणना शुरू, घर बैठे करें परिवार के सदस्यों की गिनती, 30 नवंबर तक मौका

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जनगणना-2027 में अपने परिवार का ब्योरा दर्ज कराने के लिए आपको गणनाकर्मी के घर आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से अपने परिवार की जनगणना खुद कर सकते हैं। इसके लिए सोमवार से स्वगणना की सुविधा शुरू हो गई है।

30 नवंबर तक जनगणना पोर्टल पर परिवार का कोई भी सदस्य आनलाइन 40 सवालों के जवाब भरकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकता है। इससे न केवल अपनी सुविधा के अनुसार जानकारी दर्ज करने का मौका मिलेगा, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों का विवरण भी एक जगह भर सकेंगे।

स्वगणना के बाद मिलेगी 11 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या स्वगणना पूरी होने पर पोर्टल से पी अक्षर से शुरू होने वाली 11 अंकों की विशिष्ट स्वगणना पहचान संख्या (एसई आइडी) मिलेगी। इसे संभालकर रखना और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा करना जरूरी है।

एक दिसंबर से जब गणनाकर्मी घर पहुंचेगा तो इस पहचान संख्या के जरिये परिवार की ओर से आनलाइन भरी गई जानकारी प्राप्त कर सकेगा। इसके बाद गणनाकर्मी के स्तर पर सत्यापन होने पर ही जनगणना की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी।

जनगणना निदेशक शीतल वर्मा के अनुसार, स्वगणना करते समय घर के वास्तविक स्थान की सही लोकेशन दर्ज करना बेहद जरूरी है। स्वगणना वैकल्पिक सुविधा है। जो परिवार आनलाइन जानकारी नहीं भरेंगे, उनके यहां भी गणनाकर्मी निर्धारित समय पर पहुंचेंगे और मोबाइल एप के माध्यम से सवालों के जवाब दर्ज करेंगे। इसलिए स्वगणना न करने पर भी कोई परिवार जनगणना से छूटेगा नहीं।