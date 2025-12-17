सीसीटीवी कैमरों से रखी जाएगी रैन बसेरों पर नजर, नोडल अधिकारी और केयर टेकर की होगी व्यवस्था

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। निराश्रित व बेसहारा लोगों को ठंड से बचाने के लिए बनाए गए रैन बसेरों की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। स्थानीय निकाय निदेशक अनुज कुमार झा ने सभी जिलाधिकारियों को रैन बसेरा की सुविधाओं पर नजर रखने के लिए सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा है कि अधिकतर रैन बसेरों से चादर व कंबल की धुलाई, शौचालयों की नियमित सफाई न होने की शिकायतें आती हैं। इसलिए अब व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाएं जाएं। इससे किसी तरह की गड़बड़ी होने की संभावना नहीं रहेगी। यदि कुछ होगा भी तो उसे तुरंत ठीक कराया जा सकेगा।