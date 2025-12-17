Language
    सीसीटीवी कैमरों से रखी जाएगी रैन बसेरों पर नजर, नोडल अधिकारी और केयर टेकर की होगी व्यवस्था

    By Amit Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 12:13 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। निराश्रित व बेसहारा लोगों को ठंड से बचाने के लिए बनाए गए रैन बसेरों की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। स्थानीय निकाय निदेशक अनुज कुमार झा ने सभी जिलाधिकारियों को रैन बसेरा की सुविधाओं पर नजर रखने के लिए सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं।

    उन्होंने कहा है कि अधिकतर रैन बसेरों से चादर व कंबल की धुलाई, शौचालयों की नियमित सफाई न होने की शिकायतें आती हैं। इसलिए अब व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाएं जाएं। इससे किसी तरह की गड़बड़ी होने की संभावना नहीं रहेगी। यदि कुछ होगा भी तो उसे तुरंत ठीक कराया जा सकेगा।

    उन्होंने सभी रैन बसेरों के लिए नोडल अधिकारी नामित करने, निकाय अधिकारियों को रैन बसेरों में देखभाल के एक व्यक्ति की तैनाती के भी निर्देश दिए हैं। उनका नाम, मोबाइल नंबर रैन बसेरे के गेट पर लिखा जाएगा।

    उन्होंने रैन बसेरा व शेल्टर होम में रहने वालों को ठंड से बचाव साफ चादर, तकिया, कंबल, गरम पानी, शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।