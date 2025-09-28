CBSE की बड़ी घोषणा! 10वीं पास छात्राओं के लिए शुरू की खास 'स्कॉलरशिप', आवेदन करने की ये है आखिरी तारीख

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के आनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति 10वीं के उन छात्राओं के लिए है।

जिन्होंने इस साल कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की है और अब कक्षा 11वीं में पढ़ रही हैं। वहीं, सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति 10वीं-2024 का 2025 में नवीकरण भी किया जाएगा।

आवेदन बोर्ड की वेबसाइट www.cbse.gov.in पर किए जा सकते हैं। अंतिम तिथि 23 अक्टूबर तय की गई है। सीबीएसई स्कूल सहोदय की ज्वाइंट सेक्रेटरी डा. प्रेरणा मित्रा ने कहा कि यह योजना बेटियों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाती है।