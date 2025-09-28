CBSE की बड़ी घोषणा! 10वीं पास छात्राओं के लिए शुरू की खास 'स्कॉलरशिप', आवेदन करने की ये है आखिरी तारीख
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह योजना उन छात्राओं के लिए है जिन्होंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है और 11वीं में पढ़ रही हैं। 2024 की छात्रवृत्ति का नवीनीकरण 2025 में होगा। आवेदन सीबीएसई की वेबसाइट पर 23 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं। डॉ. प्रेरणा मित्रा ने इसे बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के आनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति 10वीं के उन छात्राओं के लिए है।
जिन्होंने इस साल कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की है और अब कक्षा 11वीं में पढ़ रही हैं। वहीं, सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति 10वीं-2024 का 2025 में नवीकरण भी किया जाएगा।
आवेदन बोर्ड की वेबसाइट www.cbse.gov.in पर किए जा सकते हैं। अंतिम तिथि 23 अक्टूबर तय की गई है। सीबीएसई स्कूल सहोदय की ज्वाइंट सेक्रेटरी डा. प्रेरणा मित्रा ने कहा कि यह योजना बेटियों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।