    10 लाख घूस लेते रंगे हाथों पकड़े गए CBN के तीन इंस्पेक्टर, CBI ने दाखिल की चार्जशीट

    By Ayushman Pandey Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 03:04 AM (IST)

    लखनऊ से एक विशेष खबर में, सीबीआई ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (सीबीएन) के तीन निरीक्षकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन निरीक्षकों को 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि कुर्सी रोड स्थित देवा नर्सिंग होम के मालिक प्रतिबंधित दवाइयों के कारोबार में शामिल थे, और इन निरीक्षकों ने उनसे रिश्वत की मांग की थी। सीबीआई ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

    विशेष संवाददाता, लखनऊ। दस लाख घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुए सीबीएन (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स) के तीन निरीक्षकों के खिलाफ सीबीआई ने जांच पूरी कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। इस मामले में सीबीआई ने 26 अगस्त को मुकदमा दर्ज कराया था। 

    बताया गया कि नारकोटिक्स ब्यूरो को जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुर्सी रोड स्थित देवा नर्सिंग होम के मालिक गयासुद्दीन अहमद प्रतिबंधित दवा कोडीन तथा अन्य प्रतिबंधित दवाओं की खरीद फरोख्त में शामिल थे। 

    महानगर कार्यालय में तलब किया

    इसके बाद एनसीबी के निरीक्षक महिपाल सिंह ने नोटिस जारी कर आरोपित को पूछताछ के लिए महानगर कार्यालय में तलब किया था। इसके बाद महिपाल सिंह ने अपने साथी निरीक्षक रवि रंजन तथा आदर्श योगी के साथ मिलकर आरोपित गयासुद्दीन अहमद को मुकदमे से बचाने के लिए दस लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। 

    निरीक्षकों से डील कराने में बाराबंकी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष संतोष जायसवाल व एसोसिएशन के ब्लाक अध्यक्ष सुनील जायसवाल ने भी बिचौलियों की भूमिका अदा की। जांच में सामने आया कि दोनों पदाधिकारी नारकोटिक्स से जुड़े मामलों में सम्मन पाने वाले दवा कारोबारी तथा अन्य से संपर्क कर मामलों को रफा-दफा कराते थे। 

    26 अगस्त को  छापा मारकर गिरफ्तार

    इस पर सीबीआई ने 26 अगस्त को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के महानगर स्थित कार्यालय पर छापा मारकर निरीक्षक महिपाल सिंह, रवि रंजन और उन्हें घूस देने वाले जानकीपुरम स्थित देवा नर्सिंग होम के संचालक गयासुद्दीन अहमद को गिरफ्तार किया था। 

    सीबीआई ने उसी रात घूसकांड में शामिल एक अन्य निरीक्षक आदर्श योगी को भी गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश के कोर्ट में चार्जशीट दायर करके सीबीएन निरीक्षक महिपाल सिंह, रवि रंजन,आदर्श योगी, संतोष जायसवाल, सुनील जायसवाल, देवा नर्सिंग होम के संचालक गयासुद्दीन अहमद तथा उसके पुत्र कौकब को आरोपी बनाया है।