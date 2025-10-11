UP News: रेलवे ठेकेदार और बैंककर्मियों की धोखाधड़ी का पर्दाफाश, सीबीआई ने दर्ज किया मुकदमा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सीबीआइ लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में रेलवे ठेकेदार विद्युत कुमार जैन व स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआइ) के अधिकारियों व कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। मामले में विधानसभा मार्ग, लखनऊ स्थित एसबीआइ कर्मियों के अलावा रेलवे अधिकारियों-कर्मियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। शुरुआती जांच में रेलवे में बंधक रखी गईं सावधि जमा रसीद (टीडीआर) पर जालसाजी कर विभिन्न प्रकार के लोन हासिल कर 10 करोड़ रुपये से अधिक का घपला सामने आया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लखनऊ के इंदिरानगर निवासी विद्युत कुमार जैन बीबीएन इंफ्रा फर्म का संचालन करते हैं। एफआइआर के अनुसार जैन ने रेलवे में कई टेंडर हासिल किए थे। गति शक्ति प्रोजेक्ट के तहत वाराणसी व लखनऊ में भी काम हासिल किया था।

आरोप है कि विद्युत कुमार जैन ने बैंक अधिकारियों व कर्मियों के साथ मिलकर उनकी फर्मों द्वारा विभिन्न ठेकों में रेलवे के पास पहले से गिरवी रखे गए टीडीआर के विरुद्ध ओडी/डीएल ऋण हासिल किए गए। अवैध तरीकों से पहले से गिरवी रखे गए टीडीआर के विरुद्ध ऋण प्राप्त करने में मूल टीडीआर का धोखाधड़ी से दुरुपयोग किया गया। रेलवे को भी धोखा दिया।