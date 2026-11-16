CBI ने रिश्वत की रकम लेकर भाग रहे NCB के दो SI को दौड़ाकर दबोचा, शाहजहांपुर के व्यापारी से मांगी थी घूस

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शाहजहांपुर के मेडिकल स्टोर संचालक को एनडीपीएस के मुकदमे में फंसाने का भय दिखाकर 25 लाख रुपये की रिश्वत मांगने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के दो सब इंस्पेक्टरों को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया।

रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 12 लाख रुपये लेने पहुंचे एक सब इंस्पेक्टर को सीबीआई की टीम ने उस समय दौड़ाकर पकड़ लिया, जब वह रकम लेकर भागने लगा। आरोपित के पास दो लाख रुपये असली और 10 लाख रुपये के नकली नोट थे। हालांकि, रिश्वत की रकम अब तक बरामद नहीं हो सकी है।

एनसीबी की दिल्ली जोनल इकाई में तैनात सब इंस्पेक्टर अजीत सिंह मीणा और सुमीत कुमार ने उप्र के शाहजहांपुर के पुवायां निवासी अमीन शुक्ला को एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई का भय दिखाया था। मांगी थी 50 लाख रुपये की रिश्वत संजीवनी मेडिकल स्टोर के संचालक अमीन ने 14 नवंबर को सीबीआई से शिकायत की थी। आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने पहले उनसे 50 लाख रुपये मांगे थे। सीबीआई के गोपनीय सत्यापन में 25 लाख रुपये में सौदा तय होने और पहली किस्त के रूप में 12 लाख रुपये लेने की बात सामने आई।

सीबीआई ने दिल्ली के आरके पुरम स्थित तमिल संगम मार्ग के पास जाल बिछाया। आरोप है कि अजीत सिंह मीणा के निर्देश पर सुमीत कुमार शिकायतकर्ता से रुपये लेने पहुंचा। उसने दो लाख रुपये असली और 10 लाख रुपये के नकली नोट लिए। इसके बाद वह रकम लेकर मौके से भागने लगा।