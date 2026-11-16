उत्तर प्रदेश में BJP ने मतदाता जोड़ो अभियान को लेकर बनाई रणनीति, युवाओं और महिलाओं पर रहेगा फोकस

जागरण संवाददाता, अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चिंता के बाद भाजपा मतदाता जोड़ो अभियान चलाने जा रही है। इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। सर्किट हाउस सभागार में मतदाता जोड़ो अभियान के तहत भाजपा महानगर की आयोजित बैठक में प्रभारी शिवभूषण सिंह ने अभियान की रूपरेखा तय की और पदाधिकारियों को अधिक से अधिक नए मतदाताओं को जोड़ने और मतदाता सूची के सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी।

महानगर प्रभारी ने कहा कि युवा मोर्चा इंटर कॉलेज, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में छात्रों से संपर्क कर उन्हें मतदाता बनाने का अभियान चलाएगा। सरकारी योजनाओं के लाभार्थी छात्र-छात्राओं से विशेष रूप से संपर्क किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर मतदाता पंजीकरण कराया जाएगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और समूहों की महिलाओं को भी जिम्मेदारी‌ महिला मोर्चा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और आशा बहुओं के माध्यम से पात्र महिलाओं को चिह्नित करेगा, जो अभी तक मतदाता नहीं बन पाई हैं। उन्होंने कहा कि जिन नवयुवकों की आयु एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो रही है, उन्हें मतदाता बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।

अभियान के दौरान जमा किए गए फॉर्मों की ऑनलाइन निगरानी भी की जाएगी। इसके लिए महानगर के पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। शिवभूषण सिंह ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम, विधानसभा और लोकसभा की मतदाता सूचियों का आपस में मिलान किया जाए। पात्र लोगों के फार्म भरवाकर उनका पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जो व्यक्ति संबंधित बूथ क्षेत्र में निवास नहीं करते हैं, बाहर रह रहे हैं अथवा एक से अधिक स्थानों पर मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, उनके मामलों में नियमानुसार फॉर्म-8 भरवाकर मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन कराया जाए।