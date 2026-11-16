मिशन कर्मयोगी: 20 नवंबर तक यूपी के सभी कर्मियों को पूरे करने होंगे दो कोर्स, विभागीय बैठकों पर रोक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार ने एक बार फिर सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को निर्देश दिया है कि वे अपने विभाग के सभी अधिकारियों और कार्मिकों से 20 नवंबर की शाम पांच बजे तक मिशन कर्मयोगी के तहत निर्धारित दो कोर्स पूरे कराएं। इस दौरान विभागीय स्तर पर कोई अन्य बैठक भी आयोजित नहीं की जाएगी।

मुख्य सचिव ने सोमवार को जारी पत्र में कहा है कि मिशन कर्मयोगी के तहत कोर्स पूरा करने की प्रगति में वृद्धि हुई है। छह नवंबर को सुबह 11 बजे से सात नवंबर को सुबह 11 बजे तक कुल कोर्स पूरा करने वालों की संख्या में 4,96,287 की वृद्धि दर्ज की गई।