कार में लिफ्ट देने के बहाने लूट करने वाले बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आठ मोबाइल समेत कई चीजें बरामद

जागरण संवाददाता, लखनऊ। चारबाग स्टेशन से पॉलिटेक्निक के लिए लिफ्ट देने के बहाने युवक को बैठाकर लूटपाट करने वाले बदमाश को वजीरगंज पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित के पास से लूटी गई रकम में बचे 2630 रुपये, आठ मोबाइल व घटना में प्रयुक्त कार बरामद की है।

इंस्पेक्टर वजीरगंज राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मूल रूप से बाराबंकी के फतेहपुर निवासी रोहित कुमार 28 अगस्त की सुबह अस्पताल में भर्ती दादी को देखने लखनऊ आए था।

रात में अस्पताल से निकलने में देर होने पर वह चारबाग स्टेशन पर सवारी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान कार सवार एक युवक ने लिफ्ट देने के बहाने उनसे लूटपाट की थी।

पुलिस ने शनिवार रात मो. सिराज उर्फ मो. शोएब हसनगंज निवासी डालीगंज स्थित भांडूटोला को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस तरह के बदमाशों पर पैनी नजर रख रही है।