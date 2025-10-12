Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार में लिफ्ट देने के बहाने लूट करने वाले बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आठ मोबाइल समेत कई चीजें बरामद

    By Ayushman Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 10:57 PM (IST)

    लखनऊ में पॉलिटेक्निक के लिए लिफ्ट देने के बहाने युवक को बैठाकर लूटपाट करने वाले बदमाश को वजीरगंज पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित के पास से लूटी गई रकम में बचे 2630 रुपये, आठ मोबाइल व घटना में प्रयुक्त कार बरामद की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कार में लिफ्ट देने के बहाने लूट करने वाले बदमाश को पुलिस ने दबोचा।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। चारबाग स्टेशन से पॉलिटेक्निक के लिए लिफ्ट देने के बहाने युवक को बैठाकर लूटपाट करने वाले बदमाश को वजीरगंज पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित के पास से लूटी गई रकम में बचे 2630 रुपये, आठ मोबाइल व घटना में प्रयुक्त कार बरामद की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंस्पेक्टर वजीरगंज राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मूल रूप से बाराबंकी के फतेहपुर निवासी रोहित कुमार 28 अगस्त की सुबह अस्पताल में भर्ती दादी को देखने लखनऊ आए था।

    रात में अस्पताल से निकलने में देर होने पर वह चारबाग स्टेशन पर सवारी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान कार सवार एक युवक ने लिफ्ट देने के बहाने उनसे लूटपाट की थी।

    पुलिस ने शनिवार रात मो. सिराज उर्फ मो. शोएब हसनगंज निवासी डालीगंज स्थित भांडूटोला को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस तरह के बदमाशों पर पैनी नजर रख रही है। 