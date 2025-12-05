लखनऊ: डिवाइडर से टकराने के बाद अनियंत्रित हो गई कार, सड़क की दूसरी तरफ वाहन से जा भिड़ी; दस घायल

संवाद सूत्र, बीकेटी (लखनऊ)। बख्शी का तालाब के आउटर रिंग रोड पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर सड़क की दूसरी तरफ से आ रही कार से टकराने के बाद पलट गई। घटना में दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। एक कार में सवार कानपुर निवासी पांच छात्र और दूसरी कार में सवार तीन अन्य लोग चोटिल हो गए हैं। दो अन्य अज्ञात लोगों को भी चोटें आई हैं। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। एक व्यक्ति की हालत नाजुक होने पर उन्हें ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया।



घटना शुक्रवार की दोपहर बख्शी का तालाब के राजापुर इंदौरा गांव के पास आउटर रिंग रोड पर हुई। बख्शी का तालाब इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह ने बताया कि कानपुर के शिवराजपुर निवासी कार्तिकेय, कानपुर की रामादेवी इलाके की रहने वाली मिथिलेश, प्रेम नगर निवासी सना, बजरिया निवासी शिवांगी और उन्नाव के नवाबगंज निवासी हर्षित कटिहार स्विफ्ट कार से गुडंबा स्थित निजी विवि में परीक्षा देने जा रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी दौरान उनकी कार तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर सड़क की दूसरी तरफ चली गई और सड़क पर आ रही एक अन्य कार से टकरा गई। टक्कर के बाद सड़क पर ही पलट गई। कार सवार सभी लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। राहगीरों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। घटना में दूसरी कार पर सवार गुडंबा निवासी गोविंदा गौतम, कार चला रहे जानकीपुरम निवासी त्रिलोकी और उस पर बैठे जानकीपुरम निवासी विजय सिंह चोटिल हो गए।

एक अन्य गाड़ी में सवार दो अन्य लोगों को भी मामूली चोटें आई थी। दोनों कारों की टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची बीकेटी पुलिस ने घायलों को राम सागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया। यहां से हालत नाजुक होने पर गोविंदा गौतम को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद रिंग रोड पर यातायात भी काफी देर तक बाधित रहा।



क्रेन की मदद से हटवाए गए वाहन: घटना के बाद दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इससे आउटर रिंग रोड पर आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें होने लगी। वाहनों का मलबा भी काफी दूर तक बिखर गया। बीकेटी पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क के किनारे कराया।



पहले भी हो चुकी हैं घटनाएं