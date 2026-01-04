यूपी में MSME और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश करेंगे कनाडाई हिंदू उद्यमी; ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म का नया संगम
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था और निवेश के अनुकूल माहौल ने सात समंदर पार कनाडा के उद्यमियों को भी आकर्षित कर लिया है। रविवार को कैनेडियन हिंदू चैंबर्स ऑफ कॉमर्स (CHCC) के 24 सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर यूपी के MSME, धार्मिक पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश की गहरी इच्छा जताई। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि यूपी आज 'संभावनाओं का प्रदेश' है और यहाँ निवेश करने वाले हर उद्यमी को सरकार का पूर्ण सहयोग मिलेगा।
3-T फॉर्मूले पर जोर: ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को दोहराते हुए 'ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म' की दिशा में नए प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने यूपी की सफलता की कहानी साझा करते हुए बताया कि कैसे 'एक जिला-एक उत्पाद' (ODOP) योजना ने चीनी उत्पादों को भारतीय बाजारों से बाहर कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की 96 लाख MSME यूनिट्स से ढाई करोड़ परिवारों की आजीविका जुड़ी है, जो अब ग्लोबल ब्रांड बन रही हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा ने बदली यूपी की तस्वीर
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को यूपी के अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रूबरू कराया:
कनेक्टिविटी: देश का 55 प्रतिशत एक्सप्रेसवे नेटवर्क और सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास है।
एयरपोर्ट: 4 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट सक्रिय हैं और जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जल्द शुरू होगा।
डिजिटल हब: यूपी डेटा सेंटर और एआई सिटी (लखनऊ) का नया केंद्र बन रहा है।
कानून व्यवस्था: पिछले साढ़े आठ वर्षों में यूपी से अराजकता का अंत हुआ है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।
कनाडा में होंगे 'यूपी केंद्रित' आयोजन
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे नरेश कुमार चावड़ा ने घोषणा की कि वर्ष 2026 में कनाडा में आयोजित होने वाले 'इन्वेस्ट इंडिया-इन्वेस्ट कनाडा' के तीन आयोजनों में से दो पूर्णतः उत्तर प्रदेश पर केंद्रित होंगे।
चैंबर्स की ओर से बड़ी पहल:
स्वास्थ्य सेवा: यूपी में 50 बेड का अस्पताल और सीनियर सिटीजन होम्स की स्थापना।
सांस्कृतिक जुड़ाव: कनाडा में जन्मे प्रवासी भारतीय बच्चों को अयोध्या, काशी और प्रयागराज का भ्रमण कराया जाएगा।
एक्सपोर्ट सपोर्ट: यूपी के किसानों के उत्पादों को कनाडा और अन्य देशों में एक्सपोर्ट करने में सहयोग।
मुख्यमंत्री ने अंत में प्रतिनिधिमंडल को महाकुंभ की सफलता और यूपी के बुद्ध व जैन सर्किट की महत्ता बताते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक वैभव का अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया।
