साइबर ठगों ने व्यवसायी को क्या दिखाया जिससे ललचा गया मन, फिर ठग लिए 57 लाख रुपये

लखनऊ में एक व्यवसायी को शेयर ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर साइबर ठगों ने 57 लाख रुपये का चूना लगाया। ठगों ने एक ऐप के माध्यम से भारी मुनाफे का लालच दिया और कमीशन के नाम पर पैसे वसूले। जब टैक्स की मांग की गई तो पीड़ित को धोखाधड़ी का पता चला। गौरव निगम नामक व्यवसायी ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया है।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। शेयर ट्रेडिंग में निवेश पर मोटे मुनाफे का झांसा देकर साइबर ठगों ने व्यवसायी से 57 लाख रुपये ठग लिए। निवेश की गई रकम में करीब एक करोड़ से अधिक का मुनाफा एप में देखाकर जालसाज ने कमीशन के नाम पर रुपये वसूले। टैक्स की मांग पर पीड़ित का माथा ठनका। पड़ताल की तो ठगी का पता चला। पीड़ित ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ठाकुरगंज के नगरिया निवासी व्यवसायी गौरव निगम ने बताया कि मई माह में ग्रो एप के माध्यम से शेयर ट्रेडिंग कर रहा था। इसी दौरान इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन के लिंक पर क्लिक करते ही फाउंटेन आफ थाट नाम के वाट्सएप ग्रुप पर जुड़ गया। इसके बाद सानवी जैन नाम की युवती ने उनका नंबर वीवीआइपी ग्रुप में जोड़ा।

फिर शेयर खरीदने संबंधी जानकारी दी। फिर अगस्त माह में उन्हें एचएनडब्ल्यू पीआरओ एप डाउनलोड कराई गयी। पीड़ित ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने करीब दो लाख जमा किया तो एप पर मुनाफा दिखने लगा। इसके बाद जालसाज ने आइपीओ खरीदने व ट्रेडिंग के नाम पर 21.74 लाख निवेश किए। मुनाफा 1.93 करोड़ दिखने पर उन्होंने रुपये निकालने का प्रयास किया तो उनसे 20 प्रतिशत कमीशन 33,99,512 जमा करने को कहा गया। लालच में फंसे गौरव ने तीन बार में 28 सितंबर काे रुपये जमा कर दिए।