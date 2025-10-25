बस स्टेशनों की नियमित सफाई के साथ यात्री सुविधा बढ़ाने पर जोर, अपर मुख्य सचिव ने सुधारों का किया निरीक्षण

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अपर मुख्य सचिव परिवहन अर्चना अग्रवाल ने शुक्रवार को परिवहन निगम के सभी कार्यों और परियोजनाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्ता पूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कंट्रोल रूम, एसओएस पैनिक बटन, कस्टमर केयर और पीपीपी माडल पर बन रहे आधुनिक बस स्टेशनों का जायजा लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यात्रियों को बेहतर सेवा देने के लिए तकनीकी नवाचार पर भी चर्चा की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीपीपी माडल पर बन रहे बस स्टेशन सभी मानकों के अनुसार समय पर पूरे किए जाएं। साथ ही निगम की नीतियों और कार्यप्रणालियों में सुधार के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।