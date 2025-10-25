Language
    बस स्टेशनों की नियमित सफाई के साथ यात्री सुविधा बढ़ाने पर जोर, अपर मुख्य सचिव ने सुधारों का किया निरीक्षण

    By Vivek Rao Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:30 AM (IST)

    अपर मुख्य सचिव ने बस स्टेशनों की नियमित सफाई और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने स्टेशनों पर चल रहे सुधार कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को स्वच्छता बनाए रखने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने के लिए निर्देशित किया। विभिन्न बस स्टेशनों का दौरा कर सुधार कार्यों का जायजा लिया गया।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अपर मुख्य सचिव परिवहन अर्चना अग्रवाल ने शुक्रवार को परिवहन निगम के सभी कार्यों और परियोजनाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्ता पूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कंट्रोल रूम, एसओएस पैनिक बटन, कस्टमर केयर और पीपीपी माडल पर बन रहे आधुनिक बस स्टेशनों का जायजा लिया।

    यात्रियों को बेहतर सेवा देने के लिए तकनीकी नवाचार पर भी चर्चा की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीपीपी माडल पर बन रहे बस स्टेशन सभी मानकों के अनुसार समय पर पूरे किए जाएं। साथ ही निगम की नीतियों और कार्यप्रणालियों में सुधार के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

    उन्होंने प्रमुख परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाहनों की स्थिति, बस स्टेशनों की साफ-सफाई और समय पर संचालन की भी जांच की गई।

    भविष्य में लागू होने वाले तकनीकी नवाचारों पर भी चर्चा हुई, जिससे संचालन में सुधार होगा और यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। बैठक में प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह, अपर प्रबंध निदेशक राम सिंह वर्मा, वित्त नियंत्रक अजय जौहरी समेत अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।