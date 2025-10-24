लखनऊ में आगरा एक्सप्रेस-वे पर पलटी बेकाबू बस, कई यात्री घायल

जागरण संवाददाता, लखनऊ। काकोरी में आगरा एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार की सुबह तेज रफ्तार निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद बस में बैठी सवारियों में चीख पुकार मच गई।

प्रारंभिक जांच के मुताबिक बस में करीब 40 सवारियां थी। इनमें से कई लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। सवारियों की हालत खतरे से बाहर है। हादसे के बाद निजी बस के चालक और परिचालक घटना स्थल से फरार हो गए। पुलिस छानबीन में जुटी है।