लखनऊ में आगरा एक्सप्रेस-वे पर पलटी बेकाबू बस, कई यात्री घायल
लखनऊ के काकोरी में आगरा एक्सप्रेस-वे पर एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में लगभग 40 यात्री सवार थे, जिनमें से कई घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर है। दुर्घटना के बाद बस का चालक और परिचालक फरार हो गए, पुलिस जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। काकोरी में आगरा एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार की सुबह तेज रफ्तार निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद बस में बैठी सवारियों में चीख पुकार मच गई।
प्रारंभिक जांच के मुताबिक बस में करीब 40 सवारियां थी। इनमें से कई लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। सवारियों की हालत खतरे से बाहर है। हादसे के बाद निजी बस के चालक और परिचालक घटना स्थल से फरार हो गए। पुलिस छानबीन में जुटी है।
