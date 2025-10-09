BSP Rally: 2027 में अकेले लड़ेंगे चुनाव, UP में बनाएंगे सरकार:मायावती

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: कांशीराम परिनिर्वाण दिवस पर हुए राज्य स्तरीय आयोजन में बसपा ने अपनी ताकत दिखाई। भीड़ से भरा कांशीराम स्मारक स्थल देखे उत्साहित बसपा सुप्रीमो मायावती ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में अकेलेे मैदान में उतरने की घोषणा के साथ पांचवी बार सरकार बनाने का दावा किया। विरोधी दलों पर बसपा को कमजोर करने और वंचित वर्ग के वोटों में बंटवारे की साजिश रचने का आरोप लगाया। सबसे ज्यादा हमला सपा पर बोला, कहा कि समाजवादी सरकार में कांशीराम जी का सबसे ज्यादा अपमान हुआ। वंचित वर्ग के संतो-महापुरुषों की उपेक्षा हुई। अब सत्ता जाने के बाद सपा, पीडीए की हवाई बातें कर लोगों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस पर डा. बीआर आंबेडकर को सांसद बनने से रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन्होंने आपातकाल लगाकर बाबा साहेब के संविधान को कुचला, वहीं संविधान की पुस्तक लेकर उसे बचाने का नाटक कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा सरकार में भी हर वर्ग के परेशान होने की बात कही और कार्यकर्ताओं से सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करने के लिए पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया। मायावती ने इशारों-इशारों ने अपने बाद आकाश आनंद के हाथों में ही पार्टी कमान सौंपने का संदेश भी दिया।

मायावती ने कहा कि सपा अब सत्ता से बाहर है तो कांशीराम जी की याद में कार्यक्रम का दिखावा कर रही है। जब सरकार में होती है तो उसे न पीडीए की याद आती है और न ही कांशीरामजी की। मैं अखिलेश यादव से पूछती हूं कि हमने अपनी सरकार में जब कासगंज को जिला बनाकर उसका नाम कांशीरामनगर रखा था, उसे सपा सरकार में क्यों बदला गया। यह उनका दोगला चरित्र है। ऐसे दोगले लोगों से सावधान रहना है। कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। सपा सरकार में गुंडे, माफिया को बढ़ावा मिला। बीजेपी सरकार में भी यही स्थिति है। ये सभी जातिवादी दल मिलकर बसपा को कमजोर करना चाहते हैं। समाज के कुछ स्वार्थी लोगों को आगे करने, उनसे छोटे-छोटे दल बनवाकर वोटाें का विभाजन कर रहे हैं। हमे इनसे सतर्क रहना है। बाबा साहेब ने कहा था कि बहुजन को अपनी समस्या हल करने के लिए एकजुट होकर सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लेनी होगी। कांशीराम जी ने इस मिशन को आगे बढ़ाया। अब बसपा की सरकार बनाकर बाबा साहेब और कांशीराम जी के मिशन को पूरा करना है। उन्होंने सरकार बनने पर सवर्जन हिताय-सर्वजन सुखाय की नीति के तहत हर वर्ग के हित में काम करने और अपनी पुरानी सरकार की व्यवस्था-योजनाएं फिर से लागू करने का वादा किया।

बसपा सुप्रीमो ने भविष्य में भतीजे आकाश आनंद को ही कमान सौंपने का इरादा भी साफ कर दिया। कहा कि आकाश आनंद से आप लोगों का प्रेम बढ़ रहा है, यह शुभ संकेत है। जिस तरह मैंने, कांशीराम जी के मार्गदर्शन में पार्टी और मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया था, उसी तरह आकाश भी मेरे मार्गदर्शन में पूरी मेहनत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आप लोग मेरे साथ खड़े रहे, उसी तरह आकाश का भी हर परिस्थिति में साथ देंगे। मायावती ने अपने भाई और आकाश के पिता आनंद कुमार के पार्टी के प्रति समर्पण भी तारीफ की। साथ में सतीश मिश्रा और अन्य नेताओं की मेहनत का भी उल्लेख किया।