तीन महीने में मुस्लिम भाईचारा कमेटियों का काम पूरा करेगी बसपा, संगठन की बैठक में रणनीति समझाएंगी मायावती

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वर्ष 2027 के चुनावों की तैयारी में जुटी बसपा ने अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूल को धरातल पर उतारने की कसरत तेज कर दी है। मंडल स्तर पर मुस्लिम भाईचारा कमेटियां बनाने के बाद बूथ स्तर तक इनका गठन किया जाना है। बसपा सुप्रीमो मायावती तीन माह में इस काम को पूरा कराना चाहती हैं। इसके लिए बुधवार को संगठन की बैठक बुलाई गई है। वहीं इसके बाद एक नवंबर को पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) भाईचारा कमेटियों को लेकर बैठक होगी।

संगठन को मजबूत बनाने के लिए मायावती पूरी तरह सक्रियता दिखा रही हैं। भाईचारा कमेटियों को फिर से गठन किया जा रहा है। पार्टी में मंडल स्तरीय मुस्लिम भाईचारा कमेटियों में दो मुस्लिम और दो अनुसूचित वर्ग के नेताओं को शामिल किया है।