    शक्ति प्रदर्शन के बाद बसपा की राज्य स्तरीय बैठक आज, आगामी रणनीति पर होगा मंथन, संगठन की मजबूती पर जोर

    By Dilip Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राज्य स्तरीय बैठक आज लखनऊ में आयोजित होगी। यह बैठक हाल ही में हुए शक्ति प्रदर्शन के बाद हो रही है। बैठक में संगठन की मजबूती, सदस्यता अभियान और आगामी चुनावों की रणनीति पर विचार किया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश देंगे। बसपा सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए बसपा संगठन को मजबूत करने के साथ जातीय गोलबंदी की तैयारी में जुटी है। नौ अक्टूबर को कांशीराम परिनिर्वाण दिवस पर जबर्दस्त भीड़ जुटने से पार्टी सुप्रीमो मायावती सहित पूरा संगठन उत्साह है। अब मतदाताओं में पैठ बनाने की रणनीति तैयार करने के लिए बसपा सुप्रीमो ने गुरुवार को संगठन की राज्य स्तरीय बैठक बुलाई है।

    बीते कई चुनावों से बसपा का प्रदर्शन बहुत कमजोर रहा है। ऐसे में इस बार फिर से ताकत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके चलते ही इस बार कांशीराम परिनिर्वाण दिवस पर राज्य स्तरीय आयोजन किया गया था। इसमें शक्ति प्रदर्शन के बाद अब चुनावी रणनीति को अमल में लाने की कोशिश तेज कर दी गई हैं।

    हाल ही में इसके लिए संगठन में बदलाव किया गया है। मंडलों में नये सिरे से जिम्मेदारियां दी गई हैं।सर्व समाज को साधने के मद्देनजर नए सिरे से भाईचारा कमेटियों को भी सक्रिय किया जा रहा है। गुरुवार को होने वाली बैठक में मायावती राज्य स्तरीय पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारी पर मंथन किया था। बूथ कमेटियों के गठन के कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी।

    भर्ती आदेश लेकर भटक रहे अभ्यर्थी

    परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2013 की गणित और विज्ञान विषयों की 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती में अभी भी 1,755 से अधिक पद रिक्त हैं। सुप्रीम कोर्ट और शासन के आदेश के बाद भी इन पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है।

    बुधवार को अभ्यर्थियों ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी को ज्ञापन देकर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना है कि न्यायालय ने तीन से छह माह के भीतर चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था, लेकिन आठ माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई।

    शासन ने भी भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए थे, पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि भर्ती प्रक्रिया गतिमान है और इसे जल्द जारी किया जा सकता है।