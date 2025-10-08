BSP Rally in Lucknow: लखनऊ में बसपा की रैली की तैयारियां पूरी, तीन घंटा मंच पर डटी रहेंगी मायावती

BSP Rally in Lucknow बसपा की इस बार की रैली नए अंदाज में होगी। इस रैली में पहली बार मायावती करीब तीन घंटे मंच पर मौजूद रहेंगी। मंच पर मायावती की कुर्सी के साथ सात अन्य वरिष्ठ नेताओं की कुर्सियां लगाई जाएंगी। मायावती के साथ मंच पर उनके भाई आनंद कुमार भतीजे आकाश आनंद और वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्र भी मौजूद रहेंगे।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के 19वें परिनिर्वाण दिवस पर गुरुवार को बसपा लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल पर शक्ति प्रदर्शन करेगी। परिनिर्वाण दिवस पर बसपा लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल पर राज्य स्तरीय आयोजन कर रही है। इसमें लाखों की भीड़ जुटाकर बसपा अपनी शक्ति दिखाने के साथ कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की तैयारी कर रही है।

बहुजन समाज पार्टी की इस रैली में मायावती लंबे समय बाद मंच पर आ रही है। बीते दिनों मायावती के संगठन में फेरबदल के बाद होने वाली इस रैली की तैयारी मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर आकाश आनंद कर रहे हैं। बसपा की ओर से दावा किया गया है कि रैली में पांच लाख से अधिक लोग आएंगे। उत्तर प्रदेश में पार्टी के इकलौते विधायक भी रैली को लेकर बेहद गंभीर हैं।

बसपा की इस बार की रैली नए अंदाज में होगी। इस रैली में पहली बार मायावती करीब तीन घंटे मंच पर मौजूद रहेंगी। मंच पर मायावती की कुर्सी के साथ सात अन्य वरिष्ठ नेताओं की कुर्सियां लगाई जाएंगी। मायावती के साथ मंच पर उनके भाई आनंद कुमार, भतीजे आकाश आनंद और वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्र भी मौजूद रहेंगे। इस रैली के बाद मायावती चुने हुए कार्यकर्ताओं से अलग बैठक करेंगी और पार्टी से जुड़े फीडबैक भी लेंगी।

पार्टी ने लखनऊ के रेलवे स्टेशनों पर लगाया कार्यकर्ता सहायता शिविर कांशीराम के 19वें परिनिर्वाण दिवस पर होने वाली बसपा की रैली में आने वाले लोगों के लिए बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार चारबाग स्टेशन पर कार्यकर्ता सहायता शिविर लगाया है। सहायता शिविर से रैली स्थल, वहां जाने के मार्ग और कार्यक्रम की जानकारी दी जा रही। पार्टी में आकाश आनंद की सक्रियता के बाद सैकड़ों नौजवानों में ऊर्जा बढ़ी है और सहायता शिविर में भी युवा कार्यकर्ता जोश से भरे है।