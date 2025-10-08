Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BSP Rally in Lucknow: लखनऊ में बसपा की रैली की तैयारियां पूरी, तीन घंटा मंच पर डटी रहेंगी मायावती

    By Dharmendra Pandey Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:47 PM (IST)

    BSP Rally in Lucknow बसपा की इस बार की रैली नए अंदाज में होगी। इस रैली में पहली बार मायावती करीब तीन घंटे मंच पर मौजूद रहेंगी। मंच पर मायावती की कुर्सी के साथ सात अन्य वरिष्ठ नेताओं की कुर्सियां लगाई जाएंगी। मायावती के साथ मंच पर उनके भाई आनंद कुमार भतीजे आकाश आनंद और वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्र भी मौजूद रहेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image
    लखनऊ में बसपा की रैली को लेकर जोरदार तैयारी

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के 19वें परिनिर्वाण दिवस पर गुरुवार को बसपा लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल पर शक्ति प्रदर्शन करेगी। परिनिर्वाण दिवस पर बसपा लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल पर राज्य स्तरीय आयोजन कर रही है। इसमें लाखों की भीड़ जुटाकर बसपा अपनी शक्ति दिखाने के साथ कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की तैयारी कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहुजन समाज पार्टी की इस रैली में मायावती लंबे समय बाद मंच पर आ रही है। बीते दिनों मायावती के संगठन में फेरबदल के बाद होने वाली इस रैली की तैयारी मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर आकाश आनंद कर रहे हैं। बसपा की ओर से दावा किया गया है कि रैली में पांच लाख से अधिक लोग आएंगे। उत्तर प्रदेश में पार्टी के इकलौते विधायक भी रैली को लेकर बेहद गंभीर हैं।

    बसपा की इस बार की रैली नए अंदाज में होगी। इस रैली में पहली बार मायावती करीब तीन घंटे मंच पर मौजूद रहेंगी। मंच पर मायावती की कुर्सी के साथ सात अन्य वरिष्ठ नेताओं की कुर्सियां लगाई जाएंगी। मायावती के साथ मंच पर उनके भाई आनंद कुमार, भतीजे आकाश आनंद और वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्र भी मौजूद रहेंगे। इस रैली के बाद मायावती चुने हुए कार्यकर्ताओं से अलग बैठक करेंगी और पार्टी से जुड़े फीडबैक भी लेंगी।

    पार्टी ने लखनऊ के रेलवे स्टेशनों पर लगाया कार्यकर्ता सहायता शिविर

    कांशीराम के 19वें परिनिर्वाण दिवस पर होने वाली बसपा की रैली में आने वाले लोगों के लिए बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार चारबाग स्टेशन पर कार्यकर्ता सहायता शिविर लगाया है। सहायता शिविर से रैली स्थल, वहां जाने के मार्ग और कार्यक्रम की जानकारी दी जा रही। पार्टी में आकाश आनंद की सक्रियता के बाद सैकड़ों नौजवानों में ऊर्जा बढ़ी है और सहायता शिविर में भी युवा कार्यकर्ता जोश से भरे है।

    लखनऊ में नौ को ट्रैफिक डायवर्जन

    कांशीराम के 19वें परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में नौ अक्टूबर को बड़ा ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। इस दौरान कांशीराम स्मारक, बंगला बाजार चौराहा, पुराना जेल रोड की ओर डायवर्जन रहेगा। कानपुर रोड आलमबाग पारा से आने वाला यातायात बाराबिरवा से स्मारक स्थल नहीं जा सकेगा। चारबाग केकेसी से आने वाला यातायात कुंवर जगदीश जेल हाउस- बंगला बाजार की ओर प्रतिबंधित रहेगा। गोमतीनगर हजरतगंज से एयरपोर्ट जाने वाले वाहन करियप्पा चौराहे से तेलीबाग-शहीद पथ होकर जाएंगे और रायबरेली रोड से आने वाले वाहन तेलीबाग पुल से बंगला बाजार की ओर नहीं जा पाएंगे। सभी वाहन वैकल्पिक मार्ग से अपने गंतव्य तक जाएंगे। एम्बुलेंस, शव वाहन, फायर सर्विस और स्कूली वाहन पर डायवर्जन लागू नहीं होगा। ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि सभी वाहन चालक डायवर्जन का पालन करें और असुविधा से बचें।