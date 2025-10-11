बसपा अध्यक्ष मायावती की मांग, IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार आत्महत्या प्रकरण की हो स्वतंत्र जांच
IPS Officer Y Puran Kumar Suicide Case: घटना के दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। हरियाणा सरकार इस घटना को पूरी संवेदनशीलता एवं गंभीरता से ले और लीपापोती का प्रयास न करे। जांच के नाम पर खानापूर्ति भी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आरोप लगने शुरू हो गये हैं।
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने हरियाणा में आइजी रैंक के पुलिस अधिकारी पूरन कुमार की आत्महत्या को लेकर हरियाणा सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने घटना के पीछे जाति आधारित शोषण और प्रताड़ना को वजह बताया है और मामले की स्वतंत्र जांच की जरूरत जताई है। सुप्रीम कोर्ट व केंद्र सरकार से भी घटना का संज्ञान लेने की मांग की है।
बसपा प्रमुख ने शनिवार को एक्स पर लिखा, हरियाणा में जातिवादी शोषण व प्रताड़ना के कारण वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वाई. पूरन कुमार द्वारा आत्महत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। उनकी पत्नी भी स्वयं हरियाणा की वरिष्ठ आइएएस अधिकारी हैं।
यह घटना सभ्य सरकार के लिए शर्मनाक है और साबित करती है कि लाख दावों के बावजूद जातिवाद का दंश कितना हावी है, खासकर शासन-प्रशासन में। वैसे, यह सब सरकार की नीयत व नीति की बात ज्यादा है। उन्होंने कहा कि घटना के दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।
हरियाणा सरकार इस घटना को पूरी संवेदनशीलता एवं गंभीरता से ले और लीपापोती का प्रयास न करे। जांच के नाम पर खानापूर्ति भी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आरोप लगने शुरू हो गये हैं। मायावती ने लिखा कि घटना से उन लोगों को सीख लेनी चाहिए, जो एससी-एसटी व ओबीसी आरक्षण को आर्थिक स्थिति से जोड़ कर क्रीमी लेयर की बात करते हैं, क्योंकि धन व पद पा लेने के बाद भी जातिवाद उनका पीछा नहीं छोड़ता है।
