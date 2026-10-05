बुआ मायावती ने आकाश आनंद को एक बार फिर किया माफ, बनाया बसपा का नेशनल कोआर्डिनेटर
Akash Anand: बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बड़े भतीजे आकाश आनंद की एक बार फिर बसपा में वापसी ...और पढ़ें
HighLights
बसपा मुखिया ने आकाश आनंद के एक्स पर पोस्ट से माफी मांगने का लिया संज्ञान
बहुजन समाज विराट परिवार परिवार के हित में लिया आकाश को वापस लेने का फैसला
डिजिटल डेस्क, लखनऊ: सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने वाले आकाश आनंद को बुआ जी ने एक बार फिर माफ कर दिया है। मायावती ने एक्स पर इस बाबत एक पोस्ट भी डाला है।
बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बड़े भतीजे आकाश आनंद की एक बार फिर बसपा में वापसी करा दी है। उन्होंने आकाश आनंद को एक बार फिर बसपा का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया है। आकाश आनंद पहले भी इसी पद पर थे और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे थे।
मायावती ने अपने बड़े भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में वापस लिया है। उन्होंने दावा किया कि आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ के राजनीति से संन्यास लेने के बाद से उनके बर्ताव में काफी सुधार हुआ है। अब वह मन लगाकर पार्टी के हित में काम करेगा।
बहुजन समाज ही मेरा विराट परिवार
मायावती ने कहा कि पूरा बहुजन समाज ही मेरा विराट परिवार है और उनका हित व कल्याण मेरे लिये सर्वोपरि है और हमेशा ही रहेगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुये व खासकर पार्टी में अनुशासन बनाये रखने के लिए ही मैंने पिछले कुछ दिनों में अनेकों सख्त फैसले भी लिये गये हैं और इसको लेकर मेरे अपने भाई-बहन व उनके परिवार के लोग कभी भी अपवाद नहीं रहे हैं, जो कि जग-जाहिर है।
आकाश आनंद का व्यक्तित्व पार्टी में काफी हद तक ठीक
उन्होंने कहा कि वैसे तो आकाश आनंद का व्यक्तित्व पार्टी में काफी हद तक ठीक ही रहा है, लेकिन इनको लेकर पिछले दिनों कुछ ऐसे कारण भी रहें हैं जिसकी वजह से पार्टी संगठन में कई बार कुछ जरूरी परिवर्तन भी करने पड़े। इसी कारण ही आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को राजनीति से संन्यास लेने के लिए मजबूर भी होना पड़ा है।
कार्यशैली आदि में लोग काफी बड़ा बदलाव देख रहे
अशोक सिद्धार्थ के राजनीति से संन्यास लेने के बाद से आकाश आनंद के व्यक्तित्व व कार्यशैली आदि में लोग काफी बड़ा बदलाव भी देख रहे हैं। इसका बड़ा प्रमाण पार्टी में वापसी के लिए अभी हाल ही में सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर किया गया उनका एक पोस्ट भी है, जिसकी काफी चर्चा भी है।
पार्टी में पुनः कार्य करने का मौका
इसको लेकर पार्टी के अधिकांशः लोगों का यही कहना है कि आकाश आनंद के अनुरोध को स्वीकार करते हुये उनकी पूर्व की दी गई जिम्मेदारियों के साथ इनको पार्टी में पुनः कार्य करने का मौका दिया जाये। जिसके लिए इनके पिता के साथ-साथ इनके छोटे भाई ईशान आनंद ने भी अपनी सहमति जताई है। वास्तव में ईशान आनंद ने तो अपनी मिशनरी भावना प्रदर्शित करते हुये यह भी कहा है कि वे बिना किसी पद के ही पार्टी में बहनजी के दिशा-निर्देशन में जो भी उनको कार्य सौंपे जायेंगे तो उसे वे अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से ज़रूर निभायेंगे।
बीएसपी का पुनः राष्ट्रीय संयोजक
मायावती ने कहा कि ऐसे में अब पार्टी काफी सोच-विचार करने के बाद पार्टी व मूवमेंट के हित में आकाश आनंद को पुनः बीएसपी का राष्ट्रीय संयोजक (नेशनल कन्वेनर) बनाकर इनको फिर से पार्टी में कार्य करने का मौका दे रही है। अब उम्मीद है कि अशोक सिद्धार्थ द्वारा राजनीति से संन्यास संन्यास लेने के बाद से अब पार्टी में सब कुछ ठीक व सुचारू ढंग से चलेगा और पार्टी संगठन में भी बार-बार परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी लिखा कि हालांकि यह काफी कुछ आकाश आनंद के ऊपर भी निर्भर करेगा।
उज्जवल राजनैतिक भविष्य की कामना
बसपा मुखिया ने कहा कि इन्ही कुछ जरूरी बातों के साथ ही अब मैं पार्टी व मूवमेंट के हित में आज के फैसले के साथ ही आकाश आनंद के राजनैतिक उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही इनको, इनके छोटे भाई ईशान आनंद और इनके पिता आनंद कुमार को भी अपना बहुत-बहुत प्यार व आशीर्वाद देती हूं। इतना ही नहीं बल्कि पिछले दिनों हर परिस्थिति में मेरा साथ निभाने के लिए खासकर ‘बहुजन समाज’ के सभी लोगों का और अपने सभी शुभचिन्तकों आदि का भी मैं पूरे तहेदिल से व सम्मान के साथ उनका आभार भी प्रकट करती हूं।
1. जैसाकि सर्वविदित है कि परमूपज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर व उनके परम अनुयायी मान्यवर श्री कांशीराम जी की देश भर में बहुजन-हित हेतु ज़बरदस्त त्याग-तपस्या, आजीवन कड़ा संघर्ष व उनके उच्च आदर्श हमेशा ही प्रेरणा के स्त्रोत रहे हैं, जिस पर चलकर ही बी.एस.पी. ने देश की राजनीति में अभूतपूर्व सफलतायें अर्जित की हैं और अब ख़ासकर आगामी यूपी विधानसभा आमचुनाव को लेकर सर्वसमाज के साथ उत्साहपूर्ण ज़बरदस्त तैयारी भी की जा रही है। 2. यहाँ यह भी कहना हैं कि मेरा निजी नहीं बल्कि पूरा ’बहुजन समाज’ ही मेरा विराट परिवार है और उनका हित व कल्याण मेरे लिये सर्वोपरि है और हमेशा ही रहेगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुये व ख़ासकर पार्टी में अनुशासन बनाये रखने के लिये ही मेरे द्वारा पिछले कुछ दिनों में, अनेकों सख़्त फैसले भी लिये गये हैं और इसको लेकर मेरे अपने भाई-बहन व उनके परिवार के लोग कभी भी अपवाद नहीं रहे हैं, जो कि जग-ज़ाहिर है। 3. वैसे तो श्री आकाश आनन्द का व्यक्तित्व पार्टी में काफी हद तक ठीक ही रहा है, लेकिन इनको लेकर पिछले दिनों कुछ ऐसे कारण भी रहें हैं जिसकी वजह से पार्टी संगठन में कई बार कुछ ज़रूरी परिवर्तन भी करने पड़े हैं और फिर अन्ततः श्री आकाश आनन्द के ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ को राजनीति से संन्यास लेने के लिए मजबूर भी होना पड़ा है। * जिसके बाद से श्री आकाश आनन्द के व्यक्तित्व व कार्यशैली आदि में काफी कुछ बदलाव भी लोग देख रहे हैं, जिसका ख़ास प्रमाण पार्टी में वापिसी हेतु अभी हाल ही में सोशल मीडिया ’एक्स’ पर किया गया उनका एक पोस्ट भी है, जिसकी काफी चर्चा भी है। 4. इसको लेकर पार्टी के अधिकांशः लोगों का यही कहना है कि श्री आकाश आनन्द के अनुरोध को स्वीकार करते हुये उनकी पूर्व की दी गई ज़िम्मेवारियों के साथ इनको पार्टी में पुनः कार्य करने का मौक़ा दिया जाये, जिसके लिए इनके पिता के साथ-साथ इनके छोटे भाई श्री ईशान आनन्द ने भी अपनी सहमति जताई है। वास्तव में श्री ईशान आनन्द ने तो अपनी मिशनरी भावना प्रदर्शित करते हुये यह भी कहा है कि वे बिना किसी पद के ही पार्टी में मा. बहनजी के दिशा-निर्देशन में जो भी उनको कार्य सौंपे जायेंगे तो उसे वे अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से ज़रूर निभायेंगे। 5. ऐसे में अब पार्टी काफी सोच-विचार करने के बाद पार्टी व मूवमेन्ट के हित में श्री आकाश आनन्द को पुनः बी.एस.पी. का राष्ट्रीय संयोजक (नेशनल कन्वेनर) बनाकर इनको फिर से पार्टी में कार्य करने का मौक़ा दे रही है। उम्मीद है कि श्री अशोक सिद्धार्थ द्वारा राजनीति सेे संन्यास लेने के बाद से अब पार्टी में सब कुछ ठीक व सुचारू ढंग से चलेगा और पार्टी संगठन में भी बार-बार परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, हालाँकि यह काफी कुछ श्री आकाश आनन्द के ऊपर भी निर्भर करेगा। 6. इन्ही कुछ ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं पार्टी व मूवमेन्ट के हित में आज लिये गये इस फैसले के साथ ही श्री आकाश आनन्द के राजनैतिक उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही इनको (श्री आकाश आनन्द) व इनके छोटे भाई श्री ईशान आनन्द को तथा इनके पिता श्री आनन्द कुमार को भी अपना बहुत-बहुत प्यार व आशीर्वाद देती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि पिछले दिनों हर परिस्थिति में मेरा साथ निभाने के लिए ख़ासकर ’बहुजन समाज’ के सभी लोगों का व अपने सभी शुभचिन्तकों आदि का भी मैं पूरे तहेदिल से व सम्मान के साथ उनका आभार भी प्रकट करती हूँ।— Mayawati (@Mayawati) October 5, 2026