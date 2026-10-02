आकाश आनंद ने मायावती से मांगी माफी, बोले- आप मेरी राजनीतिक गुरु... बसपा में फिर सेवा का अवसर चाहता हूं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी से निकाले जाने के बाद आकाश आनंद ने मायावती के नाम लेटर लिखा है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूं।

साथ ही अपने बारे में चल रहीं अटकलों को विराम देते हुए कहा कि मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूं। हमेशा बसपा के साथ ही रहूंगा। आकाश ने मायावती को अपनी राजनीतिक गुरु, प्रेरणा और बुआ मां बताते हुए कहा कि उन्होंने राजनीति में जो कुछ सीखा, उनके मार्गदर्शन में ही सीखा।

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया में कई तरह की ख़बरें और अफ़वाहें चल रही हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मैं किसी दूसरे राजनीतिक दल में नहीं जा रहा। न आज, न कभी। BSP मेरे लिए सिर्फ़ एक पार्टी नहीं, मेरा परिवार है।

आकाश ने अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने और उनके संन्यास के मायावती के फैसले को पूरी तरह उचित बताया। उन्होंने कहा कि वह इस फैसले के साथ खड़े हैं। रिश्ते अपनी जगह हैं, पर मिशन उनसे बड़ा है। व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों से ऊपर पार्टी और आंदोलन का हित रखना ही उनकी जिम्मेदारी है।