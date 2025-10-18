BSP : यूपी-उत्तराखंड के बाद अन्य राज्यों के संगठन की समीक्षा करेंगी मायावती, जनाधार बढ़ाने का प्रयास जारी

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: बसपा को मजबूत करने के लिए खुद सक्रिय हुई मायावती अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में संगठन की मजबूती की रूपरेखा नेताओं को समझाने के बाद अब देश के अन्य राज्यों में पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा करेंगी। इसके लिए रविवार को देश के अन्य राज्यों के केंद्रीय व स्टेट कोआर्डिनेटर और प्रदेश अध्यक्ष की बैठक बुलाई गई है। बैठक में आकाश आनंद भी शामिल होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिछले कई चुनावों से बेहतर प्रदर्शन करने में नाकाम रही बसपा अब नये सिरे से संगठन को सक्रिय करने में जुटी है। इसके लिए बसपा सुप्रीमो ने संगठन में हाल ही में बड़ा फेरबदल किया है। भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाने के साथ उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ की भी वापस ले लिया गया है। साथ ही सभी राज्यों को छह सेक्टर में बांटकर नए सिरे से पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बिहार चुनाव में भी पार्टी दमखम दिखाने की तैयारी कर रही है और कांशीराम परिनिर्वाण दिवस पर उत्तर प्रदेश में भी शक्ति प्रदर्शन किया जा चुका है। इसके बाद तीन दिन पूर्व मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बैठक कर संगठन के कार्यों की रूपरेखा समझाई थी।