    बिहार चुनाव के लिए बसपा ने बनाए 40 स्टार प्रचारक, ल‍िस्‍ट में नहीं शाम‍िल कि‍या इस बड़े नेता का नाम

    By Dilip Sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 10:39 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिहार चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा के बाद बसपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। सूची में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती, उनके भतीजे राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद सहित 40 नेताओं को शामिल किया गया है। हालांकि, स्टार प्रचारकों में राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा का नाम सम्मिलित नहीं किया गया है।

    गुरुवार को जारी सूची में केंद्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम व डॉ. लालजी मेधंकर, स्टेट कोआर्डिनेट अनिल कुमार पटेल, सुरेश चंद राव,नर्मदा प्रसाद अहिरवार, व उमाशंकर गौतम, प्रदेश अध्यक्ष बिहार शंकर महतो, उपाध्यक्ष बिहार कुणाल किशोर विवेक सहित अन्य प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया है। आकाश आनंद पहले से ही बिहार चुनाव में सक्रिय हैं, अब नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती की भी जनसभाएं लगाई जाएंगीं।

    इससे पहले राजद ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें लालू परिवार के पांच सदस्य शामिल हैं। तेजप्रताप यादव का नाम गायब है, जबकि शिवचंद्र राम को तीसरा स्थान मिला है। शहाबुद्दीन के परिवार से हिना शहाब को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। पार्टी को इस सूची से चुनावों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।