राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिहार चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा के बाद बसपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। सूची में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती, उनके भतीजे राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद सहित 40 नेताओं को शामिल किया गया है। हालांकि, स्टार प्रचारकों में राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा का नाम सम्मिलित नहीं किया गया है।

गुरुवार को जारी सूची में केंद्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम व डॉ. लालजी मेधंकर, स्टेट कोआर्डिनेट अनिल कुमार पटेल, सुरेश चंद राव,नर्मदा प्रसाद अहिरवार, व उमाशंकर गौतम, प्रदेश अध्यक्ष बिहार शंकर महतो, उपाध्यक्ष बिहार कुणाल किशोर विवेक सहित अन्य प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया है। आकाश आनंद पहले से ही बिहार चुनाव में सक्रिय हैं, अब नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती की भी जनसभाएं लगाई जाएंगीं।