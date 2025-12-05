Language
    देश भर में BSNL के सिम नहीं हो एक्टिवेट, केवाइसी भी अटकी; उपभोक्ता हो रहे परेशान

    By Mahendra Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 09:13 PM (IST)

    लखनऊ में बीएसएनएल सिम सक्रियण और केवाईसी में दिक्कत आ रही है, क्योंकि संचार आधार एप पिछले चार दिनों से ठप है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में ग्राहक पर ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। कैसरबाग के सुमित सिंह ने भारत संचार निगम लिमिटेड का प्रीपेड सिम बुक कियाा था। शुक्रवार दोपहर वह मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय परिसर स्थित उपभोक्ता सेवा केंद्र पहुंचे तो निराश हो गए।

    उनका सिम एक्टीवेट नहीं हो सका। अकेले सुमित ही नहीं, उनके जैसे अनेक ग्राहकों की ऐसी ही समस्या है। बीएसएनएल का संचार आधार एप न काम करने के कारण लोग न तो सिम सक्रिय करा पा रहे हैं न ही केवाइसी। यह समस्या उत्तर प्रदेश ही नहीं, देशभर में पिछले चार दिनों निरंतर बढ़ रही है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो सका है।

    बीएसएनएल का संचार आधार एप पिछले चार दिनों से ठप है। विभाग के अनुसार बीच-बीच में कुछ काम कर रहा था, लेकिन गुरुवार से पूरी तरह ठप है। शुक्रवार को भी एप नहीं चला। इसके चलते आम उपभोक्ताओं के साथ रिटेलर और फ्रेंचाइजी वाले भी परेशान हैं।

    कई उपभोक्ता नया सिम लेने के लिए बीएसएनएल केंद्रों और रिटेल दुकानों पर पहुंचे, लेकिन उन्हें निराश लौटना पड़ा। जिन लोगों के सिम किसी कारणवश बंद हैं, वे उसे पुनः सक्रिय नहीं करा पा रहे हैं।

    इस नाते मोबाइल बैंकिंग, ओटीपी आधारित सेवाएं पर भी असर पड़ रहा है। विभाग के अनुसार हर दिन बड़ी संख्या में ग्राहक सेवा केंद्र पहुंच रहे हैं, लेकिन तकनीकी दिक्कत आने के कारण कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती। इससे न सिर्फ ग्राहकों में असंतोष है, बल्कि बीएसएनएल को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। तकनीकी टीम खराबी को ठीक करने में लगी हुई है।

    संचार आधार एप में दिक्कत पूरे देश में है। मुख्यालय से सूचना मिली है कि रात या सुबह तक सही हो जाएगा।

     जफर इकबाल, प्रधान महाप्रबंधक (सेल्स एवं मार्केटिंग) बीएसएनएल उप्र पूर्व परिमंडल