    बीएसएनएल का संचार साफ्ट चार दिन से डाउन, सिम नहीं हो एक्टिवेट; केवाइसी भी अटकी

    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:59 AM (IST)

    भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) 

    जागरण संवाददाता, लखनऊ : भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का कामकाज गुरुवार को लगभग ठप हो गया। संचार सेवाओं से जुड़े साफ्टवेयर (संचार साफ्ट) में समस्या के कारण न तो सिम कार्ड एक्टिवेट हो पा रहे हैं और न ही नो योर कस्टमर (केवाइसी)। इसके चलते आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ रिटेलर और फ्रेंचाइजी वाले भी परेशान हैं।

    बीएसएनएल का संचार साफ्ट पिछले चार दिनों से डाउन है, लेकिन गुरुवार को अधिक समस्या आ गई। कई उपभोक्ता नए सिम लेने के लिए बीएसएनएल केंद्रों और रिटेल दुकानों पर पहुंचे, लेकिन उन्हें निराश लौटना पड़ा। जिन लोगों के सिम किसी कारणवश बंद हैं, वे उसे पुनः सक्रिय नहीं करा पा रहे हैं।
    इसके कारण मोबाइल बैंकिंग, ओटीपी आधारित सेवाएं पर भी असर पड़ रहा है। विभाग के अनुसार हर दिन बड़ी संख्या में ग्राहक सेवा केंद्र पहुंच रहे हैं, लेकिन तकनीकी दिक्कत आने के कारण कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती। इससे न सिर्फ ग्राहकों में असंतोष है, बल्कि बीएसएनएल को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। तकनीकी टीम खराबी को ठीक करने में लगी हुई है।