इनकमिंग-आउटगोइंग बंद होने के 100 दिनों बाद किसी और को मिल जाएगा आपका नंबर, किस कंपनी ने नियमों में किया बदलाव?

जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने प्रीपेड सेवा में ग्रेस-2 (इनकमिंग-आउटगोइंग बंद) की अवधि घटाकर 100 दिन कर दिया है। पहले यह समय सीमा 165 दिन थी। यानी अब 100 दिनों तक रीचार्ज न कराने पर आपका नंबर पूरी तरह से बंद कर किसी और को आवंटित कर दिया जाएगा। यह संशोधन 27 नवंबर से प्रभावी होगा।

बीएसएनएल के प्रधान महाप्रबंधक जफर इकबाल ने बताया कि 225 रुपये के सिल्वर जुबली प्लान में एक माह तक प्रतिदिन ढाई जीबी डेटा के साथ 100 एसएमएस और असीमित कालिंग की सुविधा दी जा रही है। 599 में प्रतिदिन तीन जीबी हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कालिंग के साथ 84 दिन की वैधता है।