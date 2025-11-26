Language
    इनकमिंग-आउटगोइंग बंद होने के 100 दिनों बाद किसी और को मिल जाएगा आपका नंबर, किस कंपनी ने नियमों में किया बदलाव?

    By Mahendra Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 07:55 PM (IST)

    बीएसएनएल ने प्रीपेड सेवा में ग्रेस-2 की अवधि 165 दिन से घटाकर 100 दिन कर दी है, जो 27 नवंबर से प्रभावी है। अब 100 दिनों तक रीचार्ज न कराने पर नंबर बंद हो जाएगा। 225 रुपये के सिल्वर जुबली प्लान में प्रतिदिन ढाई जीबी डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। अन्य प्लान्स में 599 रुपये में तीन जीबी डेटा और 199 रुपये में दो जीबी डेटा प्रतिदिन मिलेगा।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने प्रीपेड सेवा में ग्रेस-2 (इनकमिंग-आउटगोइंग बंद) की अवधि घटाकर 100 दिन कर दिया है। पहले यह समय सीमा 165 दिन थी। यानी अब 100 दिनों तक रीचार्ज न कराने पर आपका नंबर पूरी तरह से बंद कर किसी और को आवंटित कर दिया जाएगा। यह संशोधन 27 नवंबर से प्रभावी होगा।

    बीएसएनएल के प्रधान महाप्रबंधक जफर इकबाल ने बताया कि 225 रुपये के सिल्वर जुबली प्लान में एक माह तक प्रतिदिन ढाई जीबी डेटा के साथ 100 एसएमएस और असीमित कालिंग की सुविधा दी जा रही है। 599 में प्रतिदिन तीन जीबी हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कालिंग के साथ 84 दिन की वैधता है।

    199 रुपये के प्लान में असीमित कालिंग, दो जीबी प्रतिदिन डेटा के साथ 28 दिन वैधता मिलेगी। 319 के रीचार्ज पर अनलिमिटेड वाइस कालिंग के साथ 10 जीबी डेटा और 60 दिनों वैधता मिलेगी। 485 के प्लान में अनलिमिटेड वाइस के साथ दो जीबी प्रतिदिन डेटा मिलेगा। इसकी वैधता 72 दिन है।