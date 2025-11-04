स्मार्ट टीवी पर फ्री में देख सकेंगे 475 चैनल, लखनऊ से लेकर वाराणसी तक इन शहरों में शुरू हुई नई सेवा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) उत्तर प्रदेश पूर्व परिमंडल ने आइएफटीवी स्काईप्रो सेवा शुरू की है। इसके तहत फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) ग्राहक अब स्मार्ट टीवी पर 475 चैनल मुफ्त में देख सकेंगे। पहले चरण में यह सेवा लखनऊ, शाहजहांपुर, हरदोई, श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, कौशांबी, प्रयागराज, चित्रकूट, प्रतापगढ़, भदोही, चंदौली, वाराणसी, मीरजापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, खीरी, रायबरेली व जौनपुर में शुरू की गई है।

बीएसएनएल ग्राहक इस सेवा का लाभ लेने के साथ अपनी पसंद के अनुसार आनलाइन प्रीमियम पैक भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बीएसएनएल ने सिल्वर जुबली प्लान 625 भी लांच किया है। इसमें 75 एमबीपीएस स्पीड से 2500 जीबी डेटा दिया जा रहा है। इसके बाद चार एमबीपीएस स्पीड, फ्री ओटीटी व 600 से अधिक चैनल देख सकेंगे।

बीएसएनएल के एजीएम आनंद प्रसाद ने बताया कि ग्राहक सेल्फकेयर एप या वाट्सएप नंबर 1800-4444 पर हाय (Hi) लिखकर भेजें या लिंक https://fms.bsnl.in/iptvreg के माध्यम से भी आइएफटीवी सेवाओं के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद अपने स्मार्ट टीवी में स्काईप्रो आइपीटीवी एप इंस्टाल कर सकेंगे।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में रिलायंस जियो के हुए 4.32 करोड़ उपभोक्ता

रिलायंस जियो के पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4.32 करोड़ उपभोक्ता हो गए हैं। रिलायंस जियो प्रबंधन के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की रिपोर्ट में ये डेटा सामने आए हैं। सितंबर 2025 में जियो और बीएसएनएल के अलावा बाकी टेलीकाम कंपनियों को बड़ी संख्या में उपभोक्ता खो दिए हैं।