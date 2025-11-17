100GB डेटा, 28 दिनों तक अनलिमिटेड कॉलिंग; सस्ते में कौन-सी कंपनी ले आई धमाकेदार ऑफर? 

Language
    By Mahendra Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:23 PM (IST)

    बीएसएनएल ने 251 रुपये का नया एसटीवी प्लान जारी किया है। इस प्लान में 28 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 जीबी हाई-स्पीड डेटा और प्रतिदिन 100 एसएमएस मिलेंगे। यह प्लान विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है, जिसका लाभ कोई भी प्रीपेड ग्राहक ले सकता है। 13 दिसंबर तक रीचार्ज कराने वाले ग्राहकों को यह लाभ मिलेगा।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने स्पेशल टैरिफ वाउचर (एसटीवी) 251 जारी किया है। इसमें 28 दिनों तक असीमित कालिंग के साथ 100 जीबी हाईस्पीड डेटा व प्रतिदिन 100 एसएमएस मिलेंगे। यानी 8.96 रुपये प्रतिदिन खर्च कर ये सुविधाएं ले सकते हैं।

    मंडल कार्यालय के उपमहाप्रबंधक (विक्रय एवं विपणन) आलोक कुमार द्विवेदी ने बताया कि यह प्लान विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है। हालांकि इसका लाभ कोई भी प्रीपेड ग्राहक ले सकता है। 100 जीबी डेटा खत्म होने के बाद 40 केबी प्रति सेकेंड गति पर असीमित डेटा मिलेगा। 13 दिसंबर तक रीचार्ज कराने वाले ग्राहकों को इस प्लान का लाभ मिलेगा।