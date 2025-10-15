Diwali Offer: इस कंपनी ने निकाला दीवाली ऑफर, एक रुपये में मिलेगी 30 दिनों तक अनलिमिटेड कॉलिंग और 2GB डेटा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने एक रुपये के फ्रीडम प्लान की सफलता से एक बार फिर एक रुपये का ही ''''दीवाली बोनांजा'''' आफर दिया है। बीएसएनएल के नए व मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी (एमएनपी) वाले सिम पर यह प्लान लागू होगा। इसके तहत एक महीने तक असीमित कालिंग, प्रतिदिन दो जीबी डेटा (डेटा खत्म होने पर पर इंटरनेट स्पीड 40 केबी प्रति सेकेंड रहेगी) व 100 एसएमएस मिलेगा।

बीएसएनएल के उप महाप्रबंधक (विक्रय एवं विपणन) आलोक कुमार द्विवेदी ने बताया कि दीवाली बोनांजा आफर का लाभ उत्तर प्रदेश (पूर्वी) परिमंडल के सभी रिटेल मोबाइल ग्राहकों के लिए उपलब्ध रहेगा। इसका लाभ 15 नवंबर तक लिया जा सकता है। बीएसएनएल के प्रधान महाप्रबंधक मो. जफर इकबाल ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर जारी फ्रीडम प्लान खूब लोकप्रिय रहा। इस प्लान को 15 सितंबर तक नियमित किया गया तो इस अवधि में करीब चार लाख ग्राहक बीएसएनएल से जुड़े।