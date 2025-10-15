Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Diwali Offer: इस कंपनी ने निकाला दीवाली ऑफर, एक रुपये में मिलेगी 30 दिनों तक अनलिमिटेड कॉलिंग और 2GB डेटा

    By Mahendra Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:24 PM (IST)

    बीएसएनएल ने एक रुपये का 'दीवाली बोनांजा' ऑफर पेश किया है, जो नए और एमएनपी सिम पर उपलब्ध है। इसमें एक महीने तक असीमित कॉलिंग, प्रतिदिन दो जीबी डेटा और 100 एसएमएस मिलेंगे। यह ऑफर उत्तर प्रदेश (पूर्वी) परिमंडल में 15 नवंबर तक उपलब्ध है। स्वतंत्रता दिवस पर जारी फ्रीडम प्लान की सफलता के बाद यह कदम उठाया गया है, जिससे बीएसएनएल को चार लाख नए ग्राहक मिले थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने एक रुपये के फ्रीडम प्लान की सफलता से एक बार फिर एक रुपये का ही ''''दीवाली बोनांजा'''' आफर दिया है। बीएसएनएल के नए व मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी (एमएनपी) वाले सिम पर यह प्लान लागू होगा। इसके तहत एक महीने तक असीमित कालिंग, प्रतिदिन दो जीबी डेटा (डेटा खत्म होने पर पर इंटरनेट स्पीड 40 केबी प्रति सेकेंड रहेगी) व 100 एसएमएस मिलेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीएसएनएल के उप महाप्रबंधक (विक्रय एवं विपणन) आलोक कुमार द्विवेदी ने बताया कि दीवाली बोनांजा आफर का लाभ उत्तर प्रदेश (पूर्वी) परिमंडल के सभी रिटेल मोबाइल ग्राहकों के लिए उपलब्ध रहेगा। इसका लाभ 15 नवंबर तक लिया जा सकता है। बीएसएनएल के प्रधान महाप्रबंधक मो. जफर इकबाल ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर जारी फ्रीडम प्लान खूब लोकप्रिय रहा। इस प्लान को 15 सितंबर तक नियमित किया गया तो इस अवधि में करीब चार लाख ग्राहक बीएसएनएल से जुड़े।