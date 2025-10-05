BSNL 4G Mobile Network: उत्तर प्रदेश में नेपाल की 600 किमी की सीमा पर भी मिलेगा बीएसएनएल का 4जी मोबाइल नेटवर्क

BSNL 4G Mobile Networkउत्तर प्रदेश के सात जिले पीलीभीत श्रावस्ती महराजगंज लखीमपुर बहराइच सिद्धार्थनगर व बलरामपुर भारत-नेपाल सीमा से सटे हैं। लखीमपुर बीएसएनएल के पश्चिम परिक्षेत्र में आता है बाकी छह जिले पूर्व परिक्षेत्र में हैं। अभी तक दोनों देशों की सीमा पर किसी भी टेलीकाम कंपनी का नेटवर्क उपलब्ध नहीं है।

महेन्द्र पाण्डेय, जागरण, लखनऊ : भारत-नेपाल सीमा पर पहली बार मोबाइल फोन नेटवर्क सेवा शुरू की जा रही है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) दोनों देशों की उत्तर प्रदेश से सटी सीमा पर करीब 600 किलोमीटर दूरी में 68 बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) लगा रहा है।

इनमें से उत्तर प्रदेश पूर्व क्षेत्र में 11 व पश्चिम क्षेत्र में तीन साइट पर कार्य पूरे हो गए हैं। यहां 4जी नेटवर्क चालू कर दिया गया है। आठ अन्य साइट पर काम चल रहा है। इससे सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों के साथ ही स्थानीय गांव वालों को भी मोबाइल फोन नेटवर्क मिलने लगा है।

ऐसे में स्थानीय लोग मोबाइल फोन की सुविधाओं से वंचित हैं। लंबे समय से यहां मोबाइल फाेन नेटवर्क की आवश्यकता महसूस की जा रही है। केंद्र सरकार की पहल पर भारत-नेपाल सीमा के 68 बार्डर आउट पोस्ट (बीओपी) व बार्डर इंटेलीजेंस पोस्ट (बीआइपी) पर बीटीएस लगाए जा रहे हैं। ये सभी बीटीएस सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की चौकियाें पर लगाए जा रहे हैं।

ऐसे में स्थानीय लोग मोबाइल फोन की सुविधाओं से वंचित हैं। लंबे समय से यहां मोबाइल फाेन नेटवर्क की आवश्यकता महसूस की जा रही है। केंद्र सरकार की पहल पर भारत-नेपाल सीमा के 68 बार्डर आउट पोस्ट (बीओपी) व बार्डर इंटेलीजेंस पोस्ट (बीआइपी) पर बीटीएस लगाए जा रहे हैं। ये सभी बीटीएस सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की चौकियाें पर लगाए जा रहे हैं।

बीएसएनएल के पूर्व परिमंडल के प्रधान महाप्रबंधक मो. जफर इकबाल ने बताया कि यहां अपग्रेड बीटीएस लगाया जा रहा है। इन बीटीएस से 2जी या 3जी नहीं, सीधे 4जी नेटवर्क मिलेगा। ऐसे में एसएसबी जवानों के साथ सीमा से सटे गांवों के लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी।

बीएसएनएल अभी तक उत्तर प्रदेश पूर्व में 4,527 व पश्चिम क्षेत्र में 2,132 साइटों को मिलाकर 6,659 टावरों से 4जी नेटवर्क प्रदान कर रहा है। पूर्व क्षेत्र में अभी 1,473 व पश्चिम क्षेत्र में 668 4जी बीटीएस और लगाए जाने हैं।