भाजपा, मोदी और योगी का विरोध करते-करते भारत माता का विरोध करने पर उतर आए हैं अखिलेश: ब्रजेश पाठक

ड‍िजिटल डेस्‍क, लखनऊ। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुर्सी से दूर होने की वजह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बौखला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी, मोदी और योगी का विरोध करते-करते वह भारत माता का विरोध करने पर उतर आए हैं। बिहार में आपने बहुत प्रयास किया, लेकिन जातीय गोलबंदी कराने में सफल नहीं हो पाए। बिहार के लोगों ने विकास, कानून व्यवस्था, मोदी जी -नीतीश जी के नाम पर और जंगलराज को वापस न आने देने के लिए मुहर लगाई है। बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उप मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव पर प्रहार करते हुए कहा कि आप एसआईआर से क्यों डरे हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है। यह 2002-2003 के आसपास भी हुआ था। उस समय भी ऐसे लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया गया था, जो अवैध हैं। जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए। जिनकी मृत्यृ हो गई है या जो माइग्रेट कर गए हैं। साथ ही आप लोगों की वजह से जो अवैध रूप से मतदाता सूची में घुसा दिए गए हैं, उन्हें भारत निर्वाचन आयोग ने बाहर किए जाने का निर्णय लिया है।

उप मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि निष्पक्ष सूची बन रही है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने जो निर्णय लिया है, उससे पूरे देश में खुशी की लहर है। बिहार में एक भी शिकायत नहीं आई है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर लागू होने की वजह से आपकी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। आप डरे हुए हैं। आप घुसपैठियों के साथ क्यों खड़े हैं।