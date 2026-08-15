84 कोस परिक्रमा: क्या है इसका महत्व, कब मिलता है सबसे अधिक पुण्य और कहां से शुरू होती है यात्रा?

शिव गोविंद मिश्रा, लखनऊ। ब्रज की पावन माटी में कदम रखते ही एक अलग ही सुकून महसूस होता है। यही वो धरती है जहां कान्हा की बाल लीलाओं की गूंज आज भी फिजाओं में तैरती है। वृंदावन, मथुरा, गोकुल, नंदगांव, बरसाना और गोवर्धन; ये सिर्फ नाम नहीं, बल्कि कृष्ण प्रेम के वो केंद्र हैं जो मिलकर 'ब्रज 84 कोस यात्रा' का आधार बनते हैं। हमारे वेदों और पुराणों में इस यात्रा को अध्यात्म का शिखर माना गया है।

आखिर क्यों खास है यह यात्रा? वराह पुराण के मुताबिक, पृथ्वी के करीब 66 अरब तीर्थ चातुर्मास के दौरान ब्रज में आकर समा जाते हैं। यही वजह है कि भक्त इस दौरान 84 कोस की परिक्रमा करना सबसे पुण्यदायी मानते हैं। इसके पीछे एक बेहद भावुक कथा भी जुड़ी है। कहते हैं कि जब मैया यशोदा और नंद बाबा ने चार धाम यात्रा की इच्छा जताई, तो बांकेबिहारी ने अपनी लीला से समस्त तीर्थों को ब्रज धाम में ही आमंत्रित कर दिया। जनश्रुति है कि जो भी साधक निष्काम भाव से यह परिक्रमा पूरी करता है, उसे 84 लाख योनियों के फेर से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष का द्वार खुल जाता है।