अब बजट की चिंता खत्म, IRCTC करवाएगा काशी-अयोध्या और गया की यात्रा; कम पैसे में मिलेगी लग्जरी सुविधा

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। अगर आप अपने घरवालों को को काशी, अयोध्या और गया जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा कराने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने इसके लिए एक बेहद आरामदायक और व्यवस्थित एयर टूर पैकेज पेश किया है। 'गंगा गया संगम यात्रा' नाम का यह खास टूर पैकेज 2 सितंबर 2026 को हैदराबाद एयरपोर्ट से शुरू होगा।

7 रात और 8 दिनों के इस सफर में यात्रियों को गया, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ और नैमिषारण्य जैसे ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। IRCTC ने इस ट्रिप में फ्लाइट टिकट से लेकर ठहरने, खाने-पीने और लोकल ट्रांसफर तक के पूरे इंतजाम किए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को सफर के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी न उठानी पड़े।

पैकेज में क्या-क्या मिलेगी सुविधा? यात्रा का आगाज 2 सितंबर को सुबह 11:55 बजे हैदराबाद से होगा, जहां से यात्री फ्लाइट के जरिए कोलकाता होते हुए शाम 4:30 बजे बिहार के गया पहुंचेंगे। वहां होटल में आराम करने के बाद विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और पास के बौद्ध मंदिरों के दर्शन कराए जाएंगे। इस पूरे पैकेज के तहत यात्रियों को हैदराबाद-गया और लखनऊ-हैदराबाद की रिटर्न फ्लाइट टिकट, 7 रातों के लिए होटल का स्टे, रोजाना नाश्ता-डिनर और एक दिन का दोपहर का खाना मिलेगा।

साथ ही घूमने के लिए एसी बस, ट्रैवल इंश्योरेंस और मार्गदर्शन के लिए एक टूर एस्कॉर्ट भी साथ रहेगा। हालांकि, मंदिरों में मिलने वाली एंट्री टिकट, पर्सनल पूजा-पाठ का खर्च, स्थानीय ऑटो का किराया, फ्लाइट के भीतर का खाना और लॉन्ड्री जैसी निजी जरूरतों का भुगतान यात्रियों को खुद ही करना होगा।

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