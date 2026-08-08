4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगा IRCTC, किराए की भी टेंशन खत्म; EMI की मिलेगी सुविधा

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। अगर आप घूमने के शौकीन हैं, और अगस्त में किसी यादगार यात्रा पर निकलने का मन बना रहे हैं, तो भारतीय रेलवे आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आया है। IRCTC की 'भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन' के जरिए आप 9 रात और 10 दिनों में देश के मुख्य धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं।

यह खास यात्रा 17 अगस्त से शुरू होकर 26 अगस्त 2026 तक चलेगी, जिसमें श्रद्धालुओं को मध्य प्रदेश और गुजरात के प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। इसके साथ ही यात्री द्वारकाधीश मंदिर, भेंट द्वारका, सिग्नेचर ब्रिज और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी भ्रमण कर सकेंगे।