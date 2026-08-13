पहली बार घूमने जा रहे हैं वृंदावन? बांके बिहारी और प्रेम मंदिर ही नहीं, इन धामों के दर्शन बिना अधूरी है आपकी यात्रा

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। वृंदावन... यह महज एक शहर या भूगोल का टुकड़ा नहीं है। जैसे ही यह नाम ज़ुबान पर आता है, मन के किसी कोने में बांसुरी की मधुर तान बजने लगती है। राधारानी का नाम गूंजने लगता है और भक्ति में सराबोर गलियों की सौंधी महक महसूस होने लगती है। हर साल लाखों लोग दूर-दूर से ब्रज की इस पावन माटी को माथे से लगाने आते हैं।

लेकिन सच कहें तो कई बार श्रद्धालु जल्दबाज़ी में सिर्फ एक-दो जाने-पहचाने मंदिरों के दर्शन करके लौट जाते हैं। ब्रज की पुरानी परंपरा और मान्यताएं कहती हैं कि वृंदावन की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती, जब तक आप वहां की रूह और इतिहास को समेटे कुछ खास धामों के दर्शन न कर लें।