लखनऊ से करिए MP के 2 ज्योतिर्लिंगों और महेश्वर-मांडू की सैर, IRCTC लेकर आया 5 दिन का टूर पैकेज

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थलों की सैर के लिए IRCTC लखनऊ एक बेहद खास 5-दिवसीय हवाई टूर पैकेज लेकर आया है। "2 ज्योतिर्लिंग के साथ महेश्वर, मांडू और इंदौर" नाम से शुरू किया गया यह पैकेज 20 से 24 सितंबर 2026 तक संचालित होगा, जिसमें लखनऊ से इंदौर तक आना-जाना हवाई जहाज से कराया जाएगा।

यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को उज्जैन के महाकालेश्वर, चिंतामन गणेश, हरसिद्धि और मंगलनाथ मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे, जिसके बाद ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। इसके अलावा महेश्वर के अहिल्याबाई किला और नर्मदा घाट, मांडू के जहाज महल व हिंडोला महल तथा इंदौर के पितृ पर्वत व खजराना गणपति मंदिर का भ्रमण भी इस यात्रा में शामिल है।