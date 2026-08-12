लखनऊ से करिए MP के 2 ज्योतिर्लिंगों और महेश्वर-मांडू की सैर, IRCTC लेकर आया 5 दिन का टूर पैकेज
IRCTC लखनऊ से मध्य प्रदेश के लिए 5 दिवसीय हवाई टूर पैकेज लाया है, जिसमें दो ज्योतिर्लिंग सहित कई धार्मिक और पर्यटन स्थल शामिल हैं। यह पैकेज 20 से 24 स ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थलों की सैर के लिए IRCTC लखनऊ एक बेहद खास 5-दिवसीय हवाई टूर पैकेज लेकर आया है। "2 ज्योतिर्लिंग के साथ महेश्वर, मांडू और इंदौर" नाम से शुरू किया गया यह पैकेज 20 से 24 सितंबर 2026 तक संचालित होगा, जिसमें लखनऊ से इंदौर तक आना-जाना हवाई जहाज से कराया जाएगा।
यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को उज्जैन के महाकालेश्वर, चिंतामन गणेश, हरसिद्धि और मंगलनाथ मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे, जिसके बाद ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। इसके अलावा महेश्वर के अहिल्याबाई किला और नर्मदा घाट, मांडू के जहाज महल व हिंडोला महल तथा इंदौर के पितृ पर्वत व खजराना गणपति मंदिर का भ्रमण भी इस यात्रा में शामिल है।
यात्रा की तारीख: 20 से 24 सितंबर 2026 (5 दिन / 4 रातें)
फ्लाइट मोड: लखनऊ से इंदौर (आना-जाना फ्लाइट से)
सुविधाएं शामिल: 3-स्टार होटल में ठहराव, भोजन (खाना) और लोकल ट्रांसफर/भ्रमण
धार्मिक स्थल: महाकालेश्वर, चिंतामन गणेश, हरसिद्धि, मंगलनाथ (उज्जैन), ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, पितृ पर्वत और खजराना गणपति (इंदौर)
ऐतिहासिक/पर्यटन स्थल: अहिल्याबाई किला, नर्मदा घाट (महेश्वर), जहाज महल और हिंडोला महल (मांडू)
|श्रेणी / यात्री संख्या
|प्रति व्यक्ति किराया (₹)
|एकल यात्री (Single Occupancy)
|₹48,500
|दो यात्री (Double Sharing)
|₹42,500
|तीन यात्री (Triple Sharing)
|₹40,300
|बच्चा (बेड के साथ)
|₹36,100
|बच्चा (बिना बेड)
|₹19,500
बुकिंग नियम: 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर
ऑनलाइन बुकिंग: IRCTC की आधिकारिक पर्यटन वेबसाइट से
ऑफलाइन बुकिंग: पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ स्थित IRCTC कार्यालय
संपर्क नंबर: 8287930912, 8287930902, 9236391909, 9236391911