लखनऊ में ब्रेन हेमरेज से BLO की मौत, परिजनों का आरोप- SIR ड्यूटी के वर्कलोड से प्रेशर में थे
लखनऊ के मलिहाबाद में शिक्षामित्र विजय कुमार वर्मा का ब्रेन हेमरेज से निधन हो गया। परिजनों ने बीएलओ ड्यूटी के तनाव को मौत का कारण बताया है। पत्नी संगीता रावत ने काम के दबाव और लगातार फोन आने से परेशानी की बात कही है। शिक्षामित्र संघ ने आर्थिक मदद और नौकरी की मांग की है, चेतावनी दी है कि मांग पूरी न होने पर आंदोलन किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। मलिहाबाद के प्राथमिक विद्यालय सरांवा में तैनात शिक्षामित्र विजय कुमार वर्मा की शुक्रवार को एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। डाक्टरों ने ब्रेन हैमरेज के चलते मौत होने की पुष्टि की है।
मृतक की पत्नी का आरोप है कि एसआइआर के वर्कलोड के तनाव से उनकी मौत हुई है। प्रशासन ने परिजनों के आरोपों को खारिज किया है।
मलिहाबाद के सरांवा गांव निवासी विजय कुमार वर्मा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय मे शिक्षामित्र थे। पत्नी संगीता रावत ने बताया कि विजय एसआइआर में बीएलओ की ड्यूटी कर रहे थे। तहसील से विजय को बार बार फोन किया जा रहा था। पत्नी का कहना है कि काम का अत्यधिक दबाव और बार बार फोन आने से विजय काफी परेशान थे
। संगीता ने बताया कि इसी दबाव के चलते 14 नवंबर को विजय को ब्रेन हैमरेज व पैरालाइसिस अटैक पड़ गया। उन्हें चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया। 15 नवंबर को बीएलओ और अधिकारियों के ग्रुप पर इसकी लिखित सूचना दिए जाने के साथ ही इलाज के लिये आर्थिक मदद की गुहार भी लगाई गयी। मगर किसी भी जिम्मेदार का कोई सहयोग नही मिला। मृतक परिवार में पत्नी संगीता रावत और बेटा हर्षित वर्मा है।
विजय वर्मा की मौत की सूचना पर क्षेत्र के तमाम शिक्षामित्र उनके घर पहुंचे और मृतक को श्रृद्धांजलि देने के साथ ही तत्काल बैठक की। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ की मलिहाबाद इकाई के ब्लाक अध्यक्ष वचनेश कुमार, महामंत्री विजय कुमार गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद सिंह आदि ने बताया कि बिना संसाधन उपलब्ध के बीएलओ काे काम कराया जा रहा है।
बार बार फोन कर दबाव बनाया जा रहा है ऐसे मे ज्यादातर बीएलओ भारी मानसिक दबाव में है। संघ के ब्लाक अध्यक्ष वचनेश कुमार व महामंत्री विजय कुमार गुप्ता ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर पीडित परिवार को तत्काल आर्थिक मदद दिलाने एवं बेटे को सरकारी नौकरी की मांग की है।
साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही यह मांग पूरी नही की गयी तो आंदोलन के लिए मजबूर होगें। डीएम को स्पीड पोस्ट से ज्ञापन भेजा गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।