डीआरडीओ में तैनात ब्रह्मोस मिसाइल के सिस्टम इंजीनियर की मौत, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दिल्ली स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) में कार्यरत ब्रह्मोस मिसाइल के सिस्टम इंजीनियर 30 वर्षीय आकाशदीप गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मंगलवार को मृत्यु हो गई। उनका परिवार आलमबाग के ओम नगर में रहता है।

आकाशदीप भी इन दिनों छुट्टी पर घर आए हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। आगे की जांच के लिए विसरा सुरक्षित कर लिया गया है। परिवारीजन के मुताबिक छह महीने पहले ही आकाशदीप का विवाह हुआ था। पत्नी भी दिल्ली में एक बैंक में कार्यरत हैं। आलमबाग इंस्पेक्टर एससी सरोज के मुताबिक आकाशदीप दिल्ली में तैनात थे। भाई अनुराग ने बताया कि कुछ दिन पहले वह छुट्टी लेकर घर आए थे।