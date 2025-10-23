डीआरडीओ में तैनात ब्रह्मोस मिसाइल के सिस्टम इंजीनियर की मौत, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के सिस्टम इंजीनियर आकाशदीप गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह डीआरडीओ, दिल्ली में कार्यरत थे और छुट्टी पर घर आए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं है, इसलिए विसरा सुरक्षित किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आकाशदीप का विवाह छह महीने पहले ही हुआ था।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। दिल्ली स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) में कार्यरत ब्रह्मोस मिसाइल के सिस्टम इंजीनियर 30 वर्षीय आकाशदीप गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मंगलवार को मृत्यु हो गई। उनका परिवार आलमबाग के ओम नगर में रहता है।
आकाशदीप भी इन दिनों छुट्टी पर घर आए हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। आगे की जांच के लिए विसरा सुरक्षित कर लिया गया है।
परिवारीजन के मुताबिक छह महीने पहले ही आकाशदीप का विवाह हुआ था। पत्नी भी दिल्ली में एक बैंक में कार्यरत हैं। आलमबाग इंस्पेक्टर एससी सरोज के मुताबिक आकाशदीप दिल्ली में तैनात थे। भाई अनुराग ने बताया कि कुछ दिन पहले वह छुट्टी लेकर घर आए थे।
मंगलवार देर रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिवार ने उन्हें लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अस्पताल स्टाफ ने सूचना पुलिस को दी। इंस्पेक्टर के मुताबिक, पोस्टमार्टम में मौत के कारण स्पष्ट नहीं हुए हैं। घटना की जानकारी दिल्ली स्थित उनके कार्यालय पर भी दी गई है। आकाशदीप बीते कई वर्षों से ब्रह्मोस मिसाइल के मिशन से जुड़े थे।
