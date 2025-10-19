Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'ब्रह्मोस ने हर जगह किया सटीक वार', रक्षा मंत्री ने लखनऊ में ऑपरेशन सिंदूर और सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में क्या-क्या कहा?

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 04:14 PM (IST)

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की सटीकता और क्षमताओं की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि लखनऊ में ब्रह्मोस यूनिट में उत्पादन शुरू हो गया है और मिसाइल की पहली खेप जारी कर दी गई है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस के निशाने की प्रशंसा की। कहा, इसकी खूबियों से आप सब परिचित हैं। अब तक हर जगह मिसाइल ने सटीक वार किया है। लखनऊ में ब्रह्मोस की यूनिट में उत्पादन शुरू हो गया है। मिसाइल की पहली खेप जारी हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड से जानकीपुरम सेक्टर एफ में बने सामुदायिक केंद्र व पुस्तकालय का लोकार्पण किया। पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं का वर्चुअल अनावरण भी किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ के पांच विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे ही सामुदायिक केंद्र बनाए जाएंगे। इसके रखरखाव के लिए केवल नाम मात्र का शुल्क रखा जाएगा।

    हो चुका 301 ओपन जिमों का लोकार्पण

    उन्होंने कहा कि लखनऊ में 301 ओपन जिम अब तक लोकार्पण कर चुका हूं। 250 और ओपन जिम खोले जाएंगे। उन्होंने इसका शिलान्यास भी किया। राजनाथ ने कहा कि लखनऊ में 1,250 सोलर लाइट लग चुकी हैं। 25 फ्लाईओवर स्वीकृत हैं। इनमें से 14 फ्लाईओवर बन चुके हैं। अवध चौराहे पर अंडर ग्राउंड पास बन रहा है। उसके ऊपर रोड होगी। सबसे ऊपर से मेट्रो जाएगी। दुनिया के हर देश के लिए लखनऊ से हवाई सेवा मिले। इसके लिए प्रयास कर रहा हूं। लखनऊ से चारों ओर ट्रेन रूट के लिए सर्वे का पैसा स्वीकृत हो चुका है। काम शुरू होना है। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी प्रतिबद्धता है लखनऊ के विकास के लिए। आपने मुझे सांसद चुना है। इसलिए यह प्रतिबद्धता यह कायम रहेगी, मैं सांसद रहूं या न रहूं।

    आस्ट्रेलिया में भी है एक लखनऊ 

    राजनाथ ने कहा कि आस्ट्रेलिया में भी एक लखनऊ है। दुनिया में दो-तीन और भी लखनऊ हैं। हमारा लखनऊ विश्व स्तरीय लखनऊ होना चाहिए। स्वच्छता में लखनऊ अभी तीसरे नंबर है, लेकिन हमें प्रथम स्थान हासिल करना है। विश्व स्तरीय सेवाओं के लिए स्वच्छता जरूरी है। उन्होंने एचएलएल के कार्य को करिश्माई बताते हुए कहा कि तीन दिन पहले नासिक में एचएएल की इकाई ने 4.5 जनरेशन की फाइटर प्लेन तैयार की है। मैं उसका उद्घाटन करके यहां आया हूं। उन्होंने कहा कि मैं जो भी कर रहा हूं अटल जी के आशीर्वाद से कर रहा हूं। लालजी टंडन ने भी लखनऊ में बहुत कुछ किया है। उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं।

    राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 26 लाभार्थियों को आवंटन पत्र सौंपा। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्य सभा सदस्य डा. दिनेश शर्मा एवं बृजलाल, महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायक नीरज बोरा एवं योगेश शुक्ल, एमएलसी मुकेश शर्मा एवं रामचंद्र प्रधान, भाजपा के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डा. विवेक तोमर ने किया।