क्या ब्रह्मोस मिसाइल के सिस्टम इंजीनियर की मौत मामले में परिवार ने दी कोई तहरीर? पोस्टरमार्टम रिपोर्ट भी आई सामने

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दिल्ली स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) में कार्यरत ब्रह्मोस मिसाइल के सिस्टम इंजीनियर आकाशदीप गुप्ता की मौत के मामले में 24 घंटे बाद भी परिवार की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है। अतिरिक्त निरीक्षक आलमबाग कोतवाली फूलचंद ने बताया कि पोस्टरमार्टम रिपोर्ट में कुछ स्पष्ट नहीं हुआ था। ऐसे में विसरा रिपोर्ट के आधार पर कुछ कहा जा सकता है।

वहीं, परिवार अगर जांच की मांग करता है, तो कार्रवाई की जाएगी। इंस्पेक्टर ने बताया कि आकाशदीप रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन दिल्ली में इंजीनियर थे। भाई अनुराग ने बताया कि आकाशदीप ब्रह्मोस मिसाइल के सिस्टम इंजीनियर भी थे। आकाशदीप बीते कई वर्षों से ब्रह्मोस मिसाइल के मिशन से जुड़े थे। कुछ दिन पहले वह छुट्टी लेकर घर आए थे।

मंगलवार देर रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिवार ने उन्हें लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अस्पताल स्टाफ ने सूचना पुलिस को दी थी। इंस्पेक्टर के मुताबिक, घटना की जानकारी दिल्ली स्थित उनके कार्यालय पर भी दी गई है। परिवार ने तो आरोप लगाए नहीं है, फिर भी पुलिस अपने स्तर पर जांच करेगी।



परिवार बसने पहले उजड़ गया