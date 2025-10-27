Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    YouTube पर वीडियो देखकर बालक ने बोतल में बनाया जुगाड़, दगने के बाद आंख हुई लाल

    By Mahendra Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 10:14 PM (IST)

    लखनऊ में एक बच्चे ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर बोतल से कुछ बनाने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश, उपकरण के दगने से उसकी आंख लाल हो गई। यह घटना ऑनलाइन वीडियो से प्रयोग करने के खतरों को दर्शाती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    यू-ट्यूब देखकर बोतल में बनाया जुगाड़।

    संवाद सूत्र, बख्शी का तालाब। यू-ट्यूब देखकर की बोतल से कार्बाइड गन जैसा बनाना एक बालक को भारी पड़ गया। उसने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में पीछे छेद करके पटाखा दगाने वाला जुगाड़ बनाकर लाइटर लगा दिया। कार्बाइड डालकर पानी छोड़ा और छेद में देखने लगा, इससे उसे कम दिखाई देने लगा। उपचार के बाद अब वह ठीक है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सैरपुर के इलेक्ट्रीशियन लवकुश के 10 वर्षीय बेटे रचित ने यू-ट्यूब देखकर गांव के लड़कों के साथ मिलकर पटाखा दगाने यह देशी जुगाड़ बनाया था। बीकेटी में उसका उपचार कराया गया है।

    अब उसकी आंख में सुधार हो रहा है। लवकुश के पिता ने बताया कि कारबाइड गन प्लास्टिक पाइप की होती है। वह मजबूत होती है। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल कमजोर होती है। बेटा समझ नहीं पाया।

    मामला सैरपुर थाना क्षेत्र सैरपुर निवासी इलेक्ट्रीशियन लवकुश ने बताया उनके दस वर्षीय लड़के रचित ने यू ट्यूब देखकर गांव के लड़कों के साथ मिलकर पटाखा दगाने वाला देशी जुगाड़ बनाया था। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में पीछे छेद करके उसमें गैस सिलेंडर का लाइटर लगा दिया। कोई पदार्थ डालकर पानी डाला, जिससे गैस उत्पन्न होने लगी।

    आंख नजदीक लगाकर उसे देखने से आंख में खराबी आई थी। बीकेटी के सुमित आई केयर में उपचार कराया अब आंख में सुधार हो रहा है। सुचित के पिता ने बताया जो कारबांइड गन प्लास्टिक पाइप की होती है वह मजबूत होती है। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल कमजोर होती है इसलिये यह दिक्कत आई। उन्होंने बताया बच्चों को स्मार्ट मोबाइल फोन से दूर रखना चाहिये।