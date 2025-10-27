YouTube पर वीडियो देखकर बालक ने बोतल में बनाया जुगाड़, दगने के बाद आंख हुई लाल

संवाद सूत्र, बख्शी का तालाब। यू-ट्यूब देखकर की बोतल से कार्बाइड गन जैसा बनाना एक बालक को भारी पड़ गया। उसने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में पीछे छेद करके पटाखा दगाने वाला जुगाड़ बनाकर लाइटर लगा दिया। कार्बाइड डालकर पानी छोड़ा और छेद में देखने लगा, इससे उसे कम दिखाई देने लगा। उपचार के बाद अब वह ठीक है।

सैरपुर के इलेक्ट्रीशियन लवकुश के 10 वर्षीय बेटे रचित ने यू-ट्यूब देखकर गांव के लड़कों के साथ मिलकर पटाखा दगाने यह देशी जुगाड़ बनाया था। बीकेटी में उसका उपचार कराया गया है।

अब उसकी आंख में सुधार हो रहा है। लवकुश के पिता ने बताया कि कारबाइड गन प्लास्टिक पाइप की होती है। वह मजबूत होती है। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल कमजोर होती है। बेटा समझ नहीं पाया।

मामला सैरपुर थाना क्षेत्र सैरपुर निवासी इलेक्ट्रीशियन लवकुश ने बताया उनके दस वर्षीय लड़के रचित ने यू ट्यूब देखकर गांव के लड़कों के साथ मिलकर पटाखा दगाने वाला देशी जुगाड़ बनाया था। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में पीछे छेद करके उसमें गैस सिलेंडर का लाइटर लगा दिया। कोई पदार्थ डालकर पानी डाला, जिससे गैस उत्पन्न होने लगी।