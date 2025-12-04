बार-बार जुकाम हो जाता है... सर्दियों ने जुड़े 15 सवाल, डॉक्टर ने दिए सभी के जवाब

मैं 60 वर्ष का हूं। मुझे पेसमेकर पड़ा है। शुगर 2009 से है। - सतीश द्विवेदी, हरदाेई

- रात में मेथी भिगाे दें। सुबह उसका पानी पीएं और मेथी दाना चबाकर खाएं। प्रतिदिन धूप निकलने के बाद 40 मिनट तक टहलें। करेले की सब्जी खाएं। अवश्गंधा, मेथी, सोंठ, हल्दी के साथ अजवाइन (भूनकर) 50-50 ग्राम मिला लें। इसके चूर्ण को एक-एक चम्मच सुबह-शाम सेवन करें।



मैं 65 वर्ष का हूं। कब्ज बनता है। फिस्टुला भी है। - नरेंद्र श्रीवास्तव, अंबेडकरनगर

- छिल्केदार सब्जी और मोटे अनाज का सेवन करें। कच्चे पपीते की सब्जी खाएं। जात्यादि तेल लगाएं। अर्शाेघ्नी वटी व कंकायन वटी दो-दो गोली सुबह-शाम खाने के बाद लें।



मैं 50 वर्ष की हूं। जुकाम जल्दी ठीक नहीं होता। खांसी और सिर में दर्द बना रहता है। - संदीप कौर, लखनऊ

- हल्दी, मुलेठी को दूध में उबाल कर सेवन करें। चित्रक हरीतकी अवलेह एक-एक चम्मच गुनगुने पानी से लें। सुबह-शाम भाप लें।



बेटा आठ वर्ष है। बार-बार जुकाम हो जाता है। खांसी भी आती है। - राजेश पांडेय, अयोध्या

- बालचातुर्भद्र चूर्ण 500 ग्राम, सितोपलादि चूर्ण एक ग्राम, श्वासकुठार 75 मिग्रा, मुक्ताशुक्ती पिष्टी 75 मिग्रा, अभ्रक भस्म 100 पुटी 50 मिग्रा बच्चे को शहद में मिलाकर सुबह-शाम चटाएं। दूध में हल्दी मिलाकर दें। दही और ठंडा पानी न दें।



मैं 40 वर्ष का हूं। कोलेस्ट्राल कम करने के लिए क्या करें। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। - सुधीर श्रीवास्तव, बाराबंकी

- आंवला-अदरक और मेथी का सेवन करें। चीनी की जगह गुड़ का उपयोग करें।



मैं 45 वर्ष का हूं। जुकाम रहता है। पैर में दर्द भी है। पहले शुगर थी। - मुकेश श्रीवास्तव, गोंडा

- महायोगराज गुग्गुल, चंद्रप्रभावटी की एक-एक गोली सुबह-शाम लें। मेथी के चूर्ण का सेवन करें।



मैं 70 वर्ष का हूं। अक्सर खांसी आती है। - पारसनाथ तिवारी, अयोध्या

- अदरक, तुलसी, कालीमिर्च व दालचीनी का काढ़ा पीएं। आंवला और लहसुन की चटनी का सेवन करें।



मैं 48 वर्ष का हूं। सदी-जुकाम बना रहता है। - सुरेंद्र, अलीगंज, लखनऊ

- अणु तेल एक-एक बूंद नाक में डालें। त्रिभुवन कीर्तिरस एक-एक गोली व चित्रक हरीतकी अवलेह एक-एक चम्मच सेवन करें।



मैं 79 वर्ष का हूं। इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकता हूं? - भारती, कानपुर रोड, लखनऊ

-अवश्गंधा, मेथी, सोंठ, हल्दी के साथ अजवाइन (भूनकर) सभी को 50-50 ग्राम मिला लें। इसके चूर्ण को एक-एक चम्मच सुबह-शाम सेवन करें।



मैं 66 वर्ष का हूं। खांसी आती है। जुकाम भी रहता है।- लाल बहादुर, सीतापुर

- वासा अवलेह एक-एक चम्मच सुबह-शाम लें। हल्दी, अदरक व काली मिर्च दूध में उबाल कर पीएं। चावल, दही, ठंडा पानी, राजमा और घुइया के सेवन से बचें।



मैं 12 साल का हूं। अक्सर खांसी आती है। - आयुष्मान, बाराबंकी

- डीकाफ्सिन व एक्सट्राएम्यून एक-एक गोली सुबह-शाम लें। अणु तेल दो-दो बूंद सुबह-शाम नाक में डालें।



मैं 72 वर्ष का हूं। मुझे अस्थमा है। बलगम भी आता है।- राज बहादुर, सीतापुर

आप इन्हेलर लेते रहें। साथ में पुष्करमूल चूर्ण एक ग्राम, काकड़ाशृंगी एक ग्राम, हल्दी दो ग्राम, मुलेठी एक ग्राम, पीपली

आधा ग्राम व वासा अवलेह एक-एक चम्मच सेवन करें। अणु तेल नाक में एक-एक बूंद डालें। भाप लें।



मैं 56 वर्ष का हूं। डायबिटीज है। इंसुलिन ले रहा हूं। सिर में भारीपन बना रहता है। - पंकज अस्थाना, जानकीपुरम

- करेले का जूस लें। मेथी व आंवला का सेवन करें। आंवले का जूस भी ले सकते हैं। प्रतिदिन 40 मिनट तक टहलें और 20 मिनट तक प्राणायाम करें। अवश्गंधा, मेथी, सोंठ, हल्दी के साथ अजवाइन (भूनकर) 50-50 ग्राम मिला लें। इसके चूर्ण को एक-एक चम्मच सुबह-शाम सेवन करें।



इस मौसम में क्या न खाएं