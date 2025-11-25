लुलु मॉल के बाथरूम में मिला ऐसा लेटर, देखकर उड़ गए सबके होश, पूरे शहर में अलर्ट हुई पुलिस

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राम मंदिर के ध्वजारोहण से मात्र एक दिन पहले राजधानी की नामचीन इमारतों को बम उड़ाने की धमकी वाला पत्र लुलु माल के बाथरूम में मिला है। पत्र में शहर की प्रमुख सरकारी इमारतों, प्रतिष्ठित संस्थानों और कई नामी स्कूलों को 24 घंटे के भीतर बम से उड़ाने की धमकी लिखी गई है।

पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया और पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। माल प्रबंधन की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने क्षेत्र की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जांच शुरू कर दी है। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) दक्षिणी निपुण अग्रवाल ने बताया कि लुलु माल के साथ-साथ अन्य स्थानों पर भी टीम चेकिंग कर रही है। एक टीम को सीसी फुटेज चेक करने के लिए लगाया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बाथरूम में पत्र किसने रखा है। सभी संदिग्धों को चिह्नित किया जा रहा है। शक के आधार पर उनसे पूछताछ की जाएगी।

उधर, विधानभवन के पास एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह समेत अन्य पुलिस बल के साथ चेकिंग कर रहे अपर पुलिस उपायुक्त (मध्य) जितेंद्र दुबे ने बताया कि बाथरूम में मिले पत्र में राजधानी की कई महत्वपूर्ण इमारतों के नाम दर्ज हैं।

पत्र में इमारतों, सरकारी प्रतिष्ठानों और स्कूल भवनों को बम से उड़ाने की बात कही गई है। इस चेतावनी के बाद पुलिस ने माल सहित शहर के कई प्रमुख स्थानों जैसे हजरतगंज, विधानभवन, चारबाग रेलवे स्टेशन, हवाइ अड्डा, माल समेत अन्य स्थलों पर डाग स्क्वाड व बम निरोधक दस्ते (बीडीएस टीम) के साथ चेकिंग की।

साथ ही अलग-अलग स्थानों पर पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग की। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। साथ लोगों से अपील की गई है कि भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। पुलिस आयुक्त की तरफ से सभी थानों को सतर्क कर दिया गया है। मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस अड्डे समेत भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के लिए कहा गया है।

रविवार रात से ही पुलिस ने फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है। इस बीच किसी भी अफवाह या डर फैलाने वाले मैसेज पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखने पर तुरंत 112 या स्थानीय पुलिस को सूचना दें।