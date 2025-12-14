Language
    Lucknow News: आगरा एक्सप्रेस-वे पर जेसीबी चालक का शव लटका मिला, जमीन पर टिके थे पैर

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 10:30 AM (IST)

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। पारा में आगरा एक्सप्रेस वे जीरो प्वाइंट के पास मौंदा रोड पर रविवार की सुबह जेसीबी चालक का शव फंदे से लटका मिला। सुबह टहलने निकले राहगीरों ने सूचना पुलिस को दी। छानबीन में युवक की शिनाख्त मैनपुरी निवासी जोगेंद्र के रूप में हुई है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

    फंदे से लटका मिला जेसीबी चालक का शव

    पुलिस के मुताबिक, मैनपुरी के किशनी स्थित लोगांव निवासी 20 वर्षीय जोगेंद्र यादव पारा इलाके में रहकर जेसीबी चलाते थे। शनिवार की सुबह उनका शव मौंदा रोड पर एक निजी स्कूल के पास खाली प्लाट में आम के पेड़ पर बने फंदे से लटका मिला। राहगीर टहलने निकले तो शव लटका देख उनके होश उड़ गए। तत्काल सूचना पुलिस को दी गई।


    पारा में आगरा एक्सप्रेस वे जीरो प्वाइंट की घटना

    मौके पर पहुंची पारा पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा। फील्ड यूनिट ने भी जांच पड़ताल की लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने शिनाख्त कर घटना की सूचना परिवार को दी है। आत्महत्या के बिंदु से मामले की छानबीन चल रही है।

    जमीन पर टिके थे पैर

    राहगीरों ने बताया कि युवक के दोनों पैर जमीन पर टिके थे। ऐसे में युवक का आत्महत्या करना संभव नहीं लग रहा है। हालांकि, पुलिस घटना को आत्महत्या मान रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही मौत के कारण स्पष्ट हो सकेंगे।