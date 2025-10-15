BNA Awards: भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान के लिए आवेदन पांच दिसंबर तक, सम्मान राशि 51 हजार

जागरण संवाददाता, लखनऊ : भारतेंदु नाट्य अकादमी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान के लिए कलाकारों से आवेदन मांगे हैं। यह सम्मान निर्देशन, अभिकल्पना, अभिनय व नाट्य लेखन के लिए दिया जाता है। चयनित कलाकारों को 51 हजार रुपये सम्मान राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि पांच दिसंबर तय की गई है।

अकादमी के निदेशक बिपिन कुमार ने बताया कि अकादमी की ओर से निर्धारित चयन समिति पात्र व्यक्ति का चयन करेगी। इस सम्मान के लिए ऐसे व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों और नाट्य विधा के क्षेत्र विशेष कार्य कर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का गौरव बढ़ाया हो। गत वर्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान से सम्मानित किए जा चुके कलाकार भी पांच नामों की संस्तुति निर्धारित प्रारूप पर कर सकते हैं।

ऐसे करें आवेदन

निदेशक बिपिन कुमार ने बताया कि निदेशक ने बताया कि आवेदन पत्र का प्रारूप बीएनए की वेबसाइट bnalko.in पर उपलब्ध है। यहां से निर्धारित प्रारूप के अनुसार इसे भरकर पांच दिसंबर की शाम पांच बजे तक निदेशक भारतेंदु नाट्य अकादमी विकासखंड गोमतीनगर लखनऊ के पते पर पंजीकृत डाक से भेजा जा सकता है। इसके अलावा अकादमी की ई-मेल आईडी bna.repertory@gmail.com पर भी इस प्रारूप को भरकर भेज सकते हैं।