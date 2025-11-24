SIR in UP: एक घंटे बूथ पर रहेंगे बीएलओ, फॉर्म भराने में करेंगे सहयोग; DM ने जारी किए निर्देश

जागरण संवाददाता, लखनऊ। कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं कि बीएलओ उनके यहां अब तक नहीं पहुंचे हैं। बीएलओ का कहना है कि लगातार फार्म वितरण और कलेक्शन चल रहा है। लोगों कोे एसआइआर प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्क्त नहीं हो इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी ने बीएलओ को प्रत्येक दिन एक घंटा बूथ पर रहने के निर्देश दिए हैं। इससे उन मतदाताओें की मुश्किल हल होगी जो अब तक बीएलओ के नहीं मिलने की शिकायतें कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राजधानी में चार नवंबर से एसआइआर की प्रक्रिया चल रही है। अब भरे गणना प्रपत्र वापस जमा करने तथा फार्म का डिजिटाइजेशन कार्य भी बीएलओ द्वारा समानांतर किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बीएलओ प्रतिदिन सुबह 11 से 12 बजे तक बूथ पर एक घंटा उपस्थित रहेंगे और साथ ही क्षेत्र का भ्रमण कर फार्म कलेक्ट करेंगे।

बीएलओ को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे फार्म भरने में मतदाताओं को आने वाली किसी भी शंका या संदेह का तत्काल समाधान करें। इआरओ, एइआरओ, सुपरवाइज़र्स, और समस्त बीएलओ सहित सभी अधिकारीगण इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लगातार भ्रमणशील रहेंगे।

उन्होंने कहा कि चार दिसंबर तक सभी गणना प्रपत्र का डिजिटाइजेशन पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं एसआइआर पर पहले से हमलावर कांग्रेस का कहना है कि बीएलओ के पास 2003 की सूची नहीं है जिसके कारण समस्या आ रही है। एप से सूची देखने में काफी समय लग रहा है। अगर सभी बीएलओ के पास सूची हो तो आसानी हो सकती है।

क्या करेंगे बीएलओ

सुबह 11 से 12 बजे तक अपने बूथ पर मिलेंगे

पूर्व से भरे गणना प्रपत्र फार्म की दो प्रतियां देंंगे

आपका फार्म भरने में मार्गदर्शन करेंगे

भरे फार्म को स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ एकत्र कर आपको रसीद देंगे



आप क्या करें

अगर 2003 की सूची में नाम है तो भी फार्म भरना है

इसलिए सभी को दो प्रतियों में फार्म भरना है

फार्म में अपना नया फोटो लगाएं

अगर जरूरत हो तो जरूरी दस्तावेजों को स्वयं सत्यापित करें

फार्म बीएलओ को दें और रसीद प्राप्त करें

पहले कोई अभिलेख नहीं देना है, जरूरत पड़ी तो बीएलओ मांगेगा लखनऊ में मौजूदा वोटर